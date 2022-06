“Aiuto mi stanno uccidendo”, una donna lancia l’allarme dalla finestra: interviene la polizia

Durante l’ora di cena di domenica, l’aria tranquilla che regnava in un palazzo del centro storico di Vicenza si è improvvisamente riempita di un grido disperato. Una giovane donna si è affacciata alla finestra e ha cominciato a chiedere aiuto. Poche frasi piene di paura: “Chiamate la polizia, mi stanno uccidendo, aiuto, aiuto.”

In pochi istanti ai balconi delle case si sono affacciati i vicini e qualcuno ha chiamato il 113, mentre in strada si era formato un capannello di gente preoccupata.

La polizia è arrivata con due volanti e gli agenti sono saliti all’ultimo piano del condominio, da dove provenivano le grida. Dopo avere accertato i fatti, gli operatori si sono fermati per chiarire con la coppia la situazione. "Non si è saputo cosa esattamente stesse capitando nell’appartamento, è certo che la donna aveva paura che le accadesse qualcosa di brutto", ha spiegato un vicino presente durante l'accaduto.

Nel frattempo la gente in strada era aumentata e in apprensione, visti anche i tanti episodi di femminicidio avvenuti nella nostra provincia. Le forze dell’ordine hanno tranquillizzato tutti e nella la casa è tornato il silenzio. Alla fine è bene quel che finisce bene, la situazione è stata riportata alla normalità, ma il fatto ha colpito tutti i residenti.