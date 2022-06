Lunga scia di sangue nel Vicentino, nove omicidi in 16 mesi: quattro sono femminicidi 

Sono stati 9 gli omicidi nel Vicentino negli ultimi 16 mesi e in 4 casi si è trattato di femminicidio. Il dato emerge dal bilancio dei carabinieri sulle attività svolte, presentato in occasione del 208° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri che verrà celebrato lunedì con una cerimonia militare che si terrà, a partire dalle ore 11.00, presso la caserma “Chinotto” di via Medici a Vicenza. Dall’esame in dettaglio dell’attività svolta nel periodo indicato, emerge come l’Arma abbia perseguito complessivamente 27.914 reati, arrestato 444 persone e denunciato altre 6.200.

Scendendo nel particolare, il bilancio rileva una flessione di furti e rapine. I reati predatori perseguiti tra il gennaio 2021 e l’aprile 2022 sono stati complessivamente 11.355, contro i 14.564 del medesimo periodo ‘18-‘19 e 12.878 di quello ’19-’20. I furti, in particolare, risultano diminuiti nel complesso in maniera apprezzabile, visto che si è passati dai 14.400 del ’18-’19 agli 11.187 del 21-’22. Nel dettaglio, risulta inferiore il numero dei furti con destrezza, su auto in sosta e a danno di esercizi commerciali; in lieve aumento, invece, quello a danno di abitazioni. Di contro, il fenomeno estorsivo ha registrato 168 episodi perseguiti, circa il 30% in più rispetto all’arco gennaio ‘18 - aprile ’19.

Infine dal bilancio emerge come sia cresciuto in maniera consistente il dato relativo alle truffe e frodi informatiche, passato dalle 3.291 del gen.’18-apr.’19 alle 6.204 dei sedici mesi ’21-’22, aumento verosimilmente condizionato dal cospicuo incremento del cosiddetto e-commerce da parte dei privati; per tali tipologie di reato sono stati comunque individuati e deferiti all’A.G. 800 presunti responsabili. Sostanzialmente analoghi i dati relativi al settore degli stupefacenti, nell’ambito del quale sono state deferite complessivamente all’Autorità Giudiziaria 204 persone, con il sequestro di circa 40 kg. di droga.