Occupazione abusiva di suolo pubblico e schiamazzi, multato un bar del centro

La fila di sedie piazzate lungo il marciapiede non è passata inosservata, nelle sere prima di Ferragosto, anche perché occupate da avventori piuttosto rumorosi.

Così alcuni cittadini hanno chiamato la polizia locale che per ben tre giorni consecutivi, il 10, 11 e 12 agosto, è dovuta intervenire per ripristinare la quiete e l’ordine davanti al locale.

I fatti si riferiscono ad un bar di piazza XX Settembre alla cui titolare gli agenti hanno notificato nel corso dei tre interventi due sanzioni da 173 euro per l’occupazione di suolo pubblico con le sedie del locale e una sanzione da 250 euro per il disturbo causato dagli avventori e dalla musica ancora elevata dopo le 23.

“Siamo per una città viva e accogliente - commenta il sindaco Giacomo Possamai - in cui i locali dove si ritrovano i cittadini giocano un ruolo fondamentale per la socializzazione e la rivitalizzazione del centro storico e dei quartieri. Ma è necessario che tutti rispettino le regole, a partire da quelle che tutelano la tranquillità dei residenti”.