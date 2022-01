Tamponi rapidi nelle farmacie vicentine: l'elenco completo

Con l’entrata in vigore delle nuove regole sull’utilizzo del Green Pass, è possibile eseguire il tampone rapido valido ai fini dell’emissione del certificato a prezzi calmierati presso le farmacie che hanno aderito al protocollo d’intesa promosso dal Governo (Protocollo Figliuolo) e anche presso le strutture accreditate dal SSN che hanno ottenuto durante l’epidemia l’autorizzazione a eseguire test antigenici rapidi per Vicenza e provincia (lista della Ulss 7 e 8).

In base alle nuove disposizioni se si risultasse positivi al test rapido non sarà necessaria la conferma tramite tampone molecolare.

Non è necessario essere muniti di ricetta medica e il costo del test è:

€ 8,00 per i minori di età tra i 12 e 17 anni compiuti

€ 15,00 per gli utenti di età maggiore o uguale a 18 anni

€ 22,00 per gli utenti di età inferiore ai 12 anni (prezzo massimo)

Il tampone si effettua previa prenotazione, senza impegnativa, contattando direttamente la farmacia.

Farmacie punto tamponi Vicenza e provincia

Ulss 8

Farmacia Valdadige Snc Piazza Umberto Primo,7 Albettone 0444 1809609

Farmacia San Giorgio Dr A. Giordano Piazza Santa Savina 1 Alonte 0444 439396

Farmacia Perara Snc Dei Dott. Annoli M. Granatiero A. Renzulli M. Via Vicenza, 228 Altavilla Vicentina 0444 522705

Farmacia Nogarazza Snc Dott. Schiavo E C Via Sant'agostino, 32/1 Arcugnano - S.Agostino 0444 288703

Farmacia De Antoni Snc Del Dr. De Antoni E Figli Via Roma, 41 Arzignano 0444 482408

Farmacia Marchi Srl Via 4 Martiri, 78 Arzignano 0444 671489

Farmacia San Bortolo Di Farmacia S. Maria Della Croce Snc Via Tiro A Segno, 33 Arzignano 0444 028771

Farmacia Grifo Snc Via Fiume, 12 Arzignano 0444 478698

Farmacia San Zeno Srl Via Po, 44 Arzignano 0444 452247

Farmacia Ognissanti Snc C.So Matteotti, 67/4 Arzignano 0444 670027

Farmacia Rossini Di Zerbinato Snc Via Vela, 2 Asigliano Veneto 0444 872025

Antica Farmacia Boldrin Sas Di Boldrin A E C Via Iv Novembre, 58 Barbarano Mossano 0444 886051

Farmacia Dott. Cagnoni Enrico Via Riviera Berica 8 Barbarano Mossano 0444 896547

Farmacia Dott.Ssa Berto Gloria Via Ponte, 2 Bolzano Vicentino 0444 356024

Farmacia Dott. Liviero Alberto Via B. Croce, 2 Brendola 0444 400836

Farmacia S.Rocco - Dott. Miotto Snc Via Roma, 96 Bressanvido 0444 660224

Farmacia Rettorgole S.R.L. Via Ponte Marchese, 14 Caldogno 0444 985388

Farmacia Fecchio Snc Di Sperotto Giulia E Luisa Via Xx Settembre, 1 Camisano Vicentino 0445 610117

Farmacia Trapella Di Franceschetto Dott.Ssa Elisa Via Del Progresso, 71 Castegnero 0444 639026

Farmacia Marangon Sas Via Degli Alpini, 1/A Castelgomberto 0445 440260

Farmacia In 2 Snc Via Roma, 30-32-34 Castelgomberto 0445 440657

Farmacia Pieve Sandri Dr. Luca Via G. Zanella, 45 Chiampo 0444 623118

Farmacia Comunale Di Chiampo Piazzale Mariano Rumor, 1 Chiampo 0444 421481

Farmacia Bezzan Snc Via B. Dal Maso, 6 Chiampo 0444 623077

Farmacia Bellosi Dr. Corrado Via Monte Cengio, 13/A Cornedo Vicentino 0445 951165

Farmacia Dr. Paolo Rigo S.N.C. Via Cavour, 32 Cornedo Vicentino 0445 951026

Farmacia Alma Snc Via Monte Cimone, N. 41/E Cornedo Vicentino 0445 431746

Farmacia Cereda Snc Via Monte Cimone, 41/E Cornedo Vicentino 0445 628992

Farmacia Dallafina Delle Dot.Sse Lucia Silvia Rita Snc Via Brigata Sassari, 4 Costabissara 0444 971002

Farmacia Grima Sas Di Masini M.Teresa E C. Strada Statale Pasubio 165 Costabissara Localita' Motta 0444 971710

Farmacia Nogara S.A.S. Di Nogara Dr. Marco Viale Italia, 96 Creazzo 0445 520481

Farmacia Zanconato Dr.Ssa Emanuela P.Za Municipio,16 Crespadoro 0444 429013

Farmacia Sant'anna - B. Z. Farma Snc Via Roma, 13 Dueville 0444 360590

Farmacia Dueville S.R.L. Pza Monza, 21/22 Dueville 0444 590127

Farmacia S Giuseppe - Dott Ssa De Rogatis & C. S.A.S. Via Marosticana, 134 Dueville 0444 590371

Farmacia Passo Di Riva S.R.L. Via Marosticana, 243/A Dueville - Passo Di Riva 0444 593370

Farmacia Dott Ssa Cavoli Pietra Via Celotto, 9/11 Grisignano Di Zocco 0444 614539

Farmacia Madonna Dell'aiuto Snc Piazza Marconi, 5 Isola Vicentina 0444 976128

Farmacia Comunale Madonna Via Madonna, 147/C Lonigo 0444 1454823

Farmacia Cardi Alla Colomba D'oro Snc Via Garibaldi, 1 Lonigo 0444 830076

Fondazione Farmacia Miotti Via Roma, 1 Lonigo 0444 830068

Farmacia Zanchi Snc Via Pietro Ceccato, 79 Montecchio Maggiore 0444 607399

Farmacia Bressan Srl Via Liguria, 31 Montecchio Maggiore 0444 699118

Farmacia Dott Albiero Francesco Via Fratelli Moro, 7 Monticello Conte Otto 0444 945704

Farmacia Dott.Ssa Zentile Monica Largo Monte Grappa, 2 Monticello Conte Otto 0444 596224

Farmacia Alla Concezione Srl Via Matteotti, 73 Noventa Vicentina 0444 887224

Farmacia Pojana Dott.Ssa Maria Vigo Via Roma, 1 Poiana Maggiore 0444 898042

Farmacia Marchetto Snc Dei Dr Paolo E Andrea March. Via Roma, 14 Pozzoleone 0444 462856

Farmacia Massarotto Snc Via Vittorio Veneto, 24 Quinto Vicentino 0444 356092

Farmacia Reale Dr. Dal Lago Via V. Emanuele, 13 Recoaro Terme 0445 75041

Farmacia Al Redentore Di Borgo Dr.Ssa Paola Via Roma, 1/3 Recoaro Terme 0445 75057

Farmacia Al Duomo Di Corain F. & C. Sas Pza V Emanuele Ii, 29 Sandrigo 0444 659035

Farmacia Ancignano Via Croce 19 - Loc Ancignano Sandrigo 0444 750395

Farmacia Cogo Di Cogo Alberto E Giovanni Snc Via San Sepolcro, 1 Sossano 0444 885211

Farmacia De Antoni Snc Via Degli Alpini, 24 Sovizzo 0444 551094

Farmacia Dott Trombetta Francesco Via Dal Ponte, 222 Torri Di Quartesolo - Marola 0444 582041

Farmacia Al Pero D'oro Di Chemello Dr.Ssa Laura Via Dalle Ore, 24 Trissino 0445 962021

Farmacia Val Liona Della Dott.Sa Anzalone & C. Sas Via Carbonarola, 5/A Val Liona 0444 868256

Farmacia Battaglia Snc Via Pederiva, 63/Bis Val Liona 0444 889506

Farmacia Cooperativa Maglio Di Sopra Via Cesare Battisti, 1 Valdagno 0445 413665

Farmacia Alma Snc - Valdagno Via Chiesa Di Novale, 44-46 Valdagno 0445 657756

Farmacia Aquila D'oro Del Dr. Fabrizio Brunetti C.So Italia, 7 Valdagno 0445 401136

Farmacia Bason Dr. Sandro V.Le Trento, 68 Valdagno 0445 401004

Farmacia Corso Padova Snc Del Dr P Frigo C Corso Padova, 41/43 Vicenza 0444 505191

Farmacia S Andrea - Srl Via Pizzocaro, 67 Vicenza 0444 511692

Farmacia Alla Pace Snc Viale Della Pace, 117 Vicenza 0444 500423

Farmacia Dott.Ssa Galvan Maddalena Viale Trieste, 312/A Vicenza 0444 301145

Farmacia Giovanetti Snc Via G Vaccari, 99 Vicenza 0444 960760

Farmacia Del Sole Sas Viale Del Sole, 1 Vicenza 0444 288088

Farmacia Maddalene Sas Delle Dott.Sse Claudia Tonello E Chiara Zenere Strada Maddalene, 2 Vicenza 0444 980688

Farmacie Marson Sas Dott. Marson Bona Via L Antonini, 175 Vicenza 0444 571060

Farmacia San Pio X Sas Del Dott Filippo Fanin Galleria Tiziano, 6 Vicenza 0444 310063

Farmacia San Marco Dott. Draghi Alessandro Viale Grappa, 22 Vicenza 0444 921367

Farmacia Dott. Donadelli Gianmaria Borgo Scroffa, 1 Vicenza 0444 514457

Farmacia Al Casino S.N.C. Di Cattaneo P. E L. Corso Palladio, 65 Vicenza 0444 321124

Farmacia San Lazzaro Viale San Lazzaro, 94 Vicenza 0444 1464811

Farm. Al Redentor Snc Marchetti Pietro E C. Piazza Delle Erbe, 21 Vicenza 0444 321951

Farmacia Dr Caretta Snc Di Rita E Annamaria Viale Camisano, 47/53 Vicenza 0444 500734

Farmacia Alla Fortuna Srl Corso Fogazzaro, 130 Vicenza 0444 324539

Farmacia Contra' Porti Srl Contra' Porti, 33 Vicenza 0444 545030

Farmacia Dott. Pretto Paolo Viale Regina Margherita, 101 Vicenza 0444 544017

Farmacia Campedello Snc Viale Riviera Berica, 167 B Vicenza 0444 240288

Farmacia Dr.Ssa Pasinato Lucia Via Tartini,14 Vicenza 0444 563084

Farmacie Marson Sas Della Dott.Ssa Marson Bona Via Lago Di Molveno, 10 Vicenza 0444 922186

Farmacia Centrale Valeri Snc - Di Giacomelli A Corso Palladio, 161 Vicenza 0444 321964

Farmacia Patuzzi Di Benedetto Patuzzi & C. S.A.S. Via Lamarmora, 104 Vicenza 0444 923375

Farmacia Kerix Dott Lodi Via Marosticana, 264 Vicenza 0444 595445

Farmacia Palladio Snc Dei Dott Posenato G. E Tirapelle F. Strada Padana Verso Padova, 39 Vicenza 0444 239287

Farmacia Carlassare Srl Corso Ss Felice E Fortunato 117-119 Vicenza 0444 321182

Farmacia Dell'ospedale Di Bosio Dott. Leonardo E C. Snc Corso Fogazzaro, 48 Vicenza 0444 321860

Farmacia Romanato Sas Dott. Romanato E C. Leva' Degli Angeli 15 Vicenza 0444 322745

Farmacia Dott Giaretta Massimo Via Berico Euganea, 43/A Villaga 0444 885768

Farmacia Posenato Dr.Ssa Cristina Via Don Barella, 9 Zermeghedo 0444 685756

Ulss 7

Farmacia Vianello 5 Arsiero Via Marconi 13 0445/741288

Farmacia Rossi Sas 11 Asiago Via Matteotti 44 0424/462072

Farmacia Alle Grazie Snc 14 Bassano Del Grappa Via Passalacqua 10/A 0424/35435

Farmacia Carpenedo Dott. Maria 15 Bassano Del Grappa Piazza Garibaldi 13 0424/522325

Farmacia Centrale Rausse Dr Mario Sas 16 Bassano Del Grappa Piazza Libertà 40 0424/522223

Farmacia Alle Due Colonne 17 Bassano Del Grappa Via Roma 9/11 0424/522412

Farmacia All'ospedale 18 Bassano Del Grappa Via J. Da Ponte 76 0424/523669

Farmacia Pozzi 19 Bassano Del Grappa Via Scalabrini 100 0424/503649

Farmacia Tre Ponti Snc 167 Bassano Del Grappa Viale Vicenza 85 0424/502102

Farmacia Comunale 2 199 Bassano Del Grappa Via Cà Baroncello 60 0424/526330

Farmacia Xxv Aprile Snc 239 Bassano Del Grappa Viale Asiago 51 0424/251111

Farmacia Romito 247 Bassano Del Grappa Via Monsignor F. Rodolfi 21 0424/566163

Farmacia Sartori Ai 2 Gigli Snc 21 Breganze Via Mazzini 19 0445/873113

Farmacia Breganzese Srl 201 Breganze Via Maragnole 100 0445/850260

Farmacia Santa Teresa Snc 263 Breganze Via Ferrarin 2 0445/300822

Farmacia All'angelo Dott.Ssa Marina Gheno 26 Caltrano Via Roma 8 0445/891053

Farmacia De Antoni Migliorati Dott Stefania 27 Calvene Via Dell'emigrante 28 0445/860504

Farmacia Savegnago 30 Carre' Via Tedesca 29 0445/891073

Farmacia Salute E Benessere 31 Cartigliano Via Cappello 30 0424/590244

Farmacia San Giuseppe 33 Cassola Loc. San Giuseppe Via San Giuseppe 106 0424/819733

Farmacia San Zeno Snc 223 Cassola Loc. San Zeno Via Monte Asolon 5 0424/833779

Farmacia La Sorgente Snc 255 Cassola Loc. San Zeno Via Valsugana 98/B 0424/238907

Farmacia Pasin Marco Sas 38 Chiuppano Via Matteotti 19/A 0445/891152

Farmacia All'angelo Del Dr. Perteghella Colceresa Loc. Mason Vicentino Via Braglio 2 0424/708003

Farmacia Ave Chiara 71 Colceresa Loc. Molvena Via Ponticello 32 0424/708187

Farmacia Clinica Gabrielli Del Dr. Stefano Rossi Enego Piazza Del Popolo 16 0424/490265

Farmacia Pasqualini Fara Vicentino Via Astico, 28/I 0445/897052

Farmacia Boschetti Giambattista 62 Lugo Di Vicenza Via San Giorgio 23 0445/325200

Farmacia Federici Dott.Ssa Monica 41 Lusiana Conco Piazza San Marco 23 0424/700000

Farmacia Balduzzo Dott. Mario 63 Lusiana Conco Loc. Lusiana Viale Europa 27 0424/406018

Farmacia Santa Libera Dott. Nicolin 65 Malo Via Borgo 18 0445/602008

Farmacia Lloyds Farmacia San Tomio 230 Malo Loc. San Tomio Via Vicenza 108 0445/1884019

Farmacia De Antoni Lorenzo 66 Marano Vicentino Piazza Silva 34 0445/623422

Farmacia Santa Maria Srl 200 Marano Vicentino Via Stazione 4 0445/623388

Farmacia Dottoressa Giulia Srl 249 Marano Vicentino Viale Europa 15 0445/1650849

Farmacia Riello Della Dr.Ssa Elena Riello Marostica Piazza Castello 35 0424/72167

Farmacia Tres Snc 69 Marostica Loc. Crosara Via Sisemol 64 0424/702011

Farmacia Ai Ciliegi Snc 236 Marostica Via Col. Scremin 11 0424/472302

Farmacia San Rocco Snc 77 Montecchio Precalcino Via Astichello 75 0445/864461

Farmacia Rausse Di Rausse Dott.Ssa Giorgia 84 Mussolente Via Vittoria 39 0424/577006

Farmacia Dott. Baggio 184 Mussolente Loc. Casoni Via Papa Giovanni Xxiii 37 0424/574056

Farmacia Di Nove Sas 86 Nove Via Molini 6 0424/590036

Farmacia Alla Madonna Dr. Rohr Snc 90 Piovene Rocchette Via Fusinato 10 0445/650068

Farmacia Summania 191 Piovene Rocchette Via Braggi 1 0445/651915

Farmacia Dr Rigoni 97 Roana Fraz. Canove Via Roma 33/A 0424/692402

Farmacia Di Roana Sas 182 Roana Piazza S. Giustina 23 0424/66198

Farmacia Del Grappa Sas 98 Romano D'ezzelino Via La Salle 26 0424/34786

Farmacia Di Romano Sas 174 Romano D'ezzelino Piazzale Cadorna 48 0424/833558

Farmacia Kerix Snc Dr.Ssa Xausa 221 Romano D'ezzelino Loc. Fellette Via Papa Giovanni Xxiii 18/A 0424/510557

Farmacia Peserico 100 Rosa' Loc. Cusinati Via Amabiglia 2/A 0424/560151

Farmacia Comunale Di Rosa' 224 Rosa' Via Cà Dolfin 1 0424/858610

Farmacia Al Duomo Snc 237 Rosa' Via Capitano Alessio 26 0424/1757712

Farmacia Deodato Sas 101 Rossano Veneto Via Roma 51 0424/540033

Farmacia Madonna Della Salute Sas 102 Rossano Veneto Via Salute 38 0424/540030

Farmacia Mele Dr Alberto 197 Salcedo Via Cesare Battisti 25 0445/888025

Farmacia "Alla Madonna" Di Traballi Enrico 104 San Vito Di Leguzzano Via Schio 75 0445/672455

Farmacia Bressan Srl 105 Santorso, Via Ognibene Del Bonisolo 33 0445/640050

Tampone rapido fai da te dove ordinarlo on line con consegna a domicilio