Dove fare una risonanza magnetica a Vicenza e quando serve

Se hai dei dubbi sulla tua salute la risonanza magnetica ti permette di conoscere la situazione. Consente di ottenere dettagliate immagini del cervello e della colonna vertebrale, e informazioni in campo traumatologico, oncologico, ortopedico, cardiologico e gastroenterologico. La risonanza magnetica è un esame non invasivo, non doloroso né fastidioso.

E' una tecnica diagnostica dal funzionamento complesso (motivo per cui il macchinario ha prezzi estremamente elevati), che acquisisce immagini in tre dimensioni e sfrutta processi biochimici. Le immagini vengono infatti ricostruite in funzione del legame biochimico delle molecole, basandosi sulla struttura della materia, e sono dunque ad altissima risoluzione: così, è possibile individuare formazioni anatomiche molto diverse tra loro come muscoli, tendini, ossa e cartilagini.

Quali malattie si vedono con la risonanza magnetica

La risonanza magnetica è l'esame più comune in neurologia, poiché fornisce immagini di alta qualità delle strutture cerebrali e spinali. È in grado di rilevare alterazioni strutturali del tessuto nervoso come infiammazioni, ischemie, malattia di Alzheimer e altre malattie neurodegenerative.

La RM è anche uno strumento diagnostico utile per la individuazione precoce di tumori o metastasi cerebrali, spesso eseguita per confermare o escludere la presenza di questi in caso di sintomi sospetti. Inoltre, è comunemente utilizzata per la diagnosi di ernie del disco nella colonna vertebrale.

La risonanza magnetica come funziona

La risonanza magnetica (RM) è una tecnica diagnostica che, attraverso l’utilizzo dei campi magnetici, permette di visualizzare gli organi interni, lo scheletro e le articolazioni, al fine di individuare la presenza di diverse patologie. Utilizza onde elettromagnetiche a radiofrequenza simili alle onde radiotelevisive. Viene utilizzato per diagnosi di condizioni patologiche a carico della colonna vertebrale, del sistema muscoloscheletrico (con le principali articolazioni degli arti superiori e inferiori) e dell'articolazione temporo-mandimolare (mandibola).

Sono diversi, i casi in cui la risonanza magnetica viene prescritta. Consente di ottenere dettagliate immagini del cervello e della colonna vertebrale, oltre che informazioni in campo traumatologico, oncologico, ortopedico, cardiologico e gastroenterologico.

Le controindicazioni

Solo ai portatori di pacemaker e di clips vascolari cerebrali, la risonanza magnetica viene prescritta per diversi motivi: per verificare lo stato di idratazione dei dischi intervertebrali, la vascolarizzazione dei tessuti, la salute delle articolazioni. E, soprattutto, per diagnosticare malattie neurologiche e alcune tipologie di tumore.

Se si ha necessità di prenotare una risonanza magnetica a Vicenza, è bene sapere che l'esame - completamente indolore - non richiede alcun tipo di preparazione. Il tecnico chiederà al paziente di togliere oggetti e indumenti contenenti parti metalliche e gli farà compilare un questionario per accertarsi che non vi siano controindicazioni all'esame. Dopodiché, verrà invitato a stendersi sul lettino e posizionato attraverso un comando elettronico sotto i magneti. Il macchinario può essere chiuso oppure aperto e, data la sua rumorosità, al paziente verranno datri degli appositi auricolari. In genere, la durata dell'esame è di 20 - 30 minuti.

Quanto costa

Presso le strutture private e attrezzate per eseguire l'esame diagnostico, la risonanza magnetica a pagamento ha un costo molto variabile, che può variare da un minimo di 100 a un massimo di 750 euro.

Dove si può fare la risonanza magnetica a Vicenza

Ospedale San Bortolo di Vicenza

Viale Ferdinando Rodolfi, 37

0444 753111

Studio Radiologico S. Lazzaro Srl

Viale dell'Industria, 67

0444 563455

Se.fa.mo. S.r.l.

Via Strasburgo, 4

0444 320333

C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l.

Laboratorio medico

Via Vicenza, 204

0444 341213

Casa Di Cura Eretenia Spa

Viale Eretenio, 12

0444 994501