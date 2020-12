L'addio a Paolo Rossi, feretro portato a spalla dai campioni dell''82: maglia azzurra sul feretro

"Paolo, Paolo.." I Vicentini si sono stretti, in tantissimi, attorno a Paolo Rossi per l'ultimo addio, intonando dietro alle transenne il saluto al campione all'arrivo del feretro in piazza Duomo a Vicenza. Gravina, presidente Figc, ha deposto sulla bara una maglia azzurra della nazionale italiana con il numero 20. È il numero indossato da Paolo ai Mondiali spagnoli

Il feretro di Pablito è entrato nella cattedrale portato a spalla dagli ex compagni della nazionale "mondiale". In prima fila Cabrini, Tardelli, Antognoni, Collovati. Compagni di squadra ma sopratutto amici che ora piangono il bomber del mondiale '82. All'esterno, ad accogliere Paolo, anche Beppe Bergomi, Paolo Maldini, Stefano Tacconi e Alessandro Altobelli.

Tutti stretti in un grande abbraccio alla moglie Federica Cappelletti, alle figlie Maria Vittoria e Sofia Elena Rossi, al figlio Alessandro Rossi e alla prima moglie Simonetta Rizzato. La cerimonia funebre, trasmessa in diretta tv su Rai2 e Sky Sport, iniziata alle 10:30 è riservata ai famigliari e ai soli invitati.