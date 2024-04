Festa della Liberazione, piazza dei Signori gremita per la celebrazione

Piazza dei Signori è stata il cuore della celebrazione del 79esimo anniversario della Liberazione.

Dopo l’alzabandiera, la lettura della motivazione della seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa alla Città di Città di Vicenza per l’attività partigiana, gli Onori ai Caduti e la deposizione delle corone d’alloro e il saluto del rappresentante dell’ANPI, è intervenuto il sindaco di Vicenza: "Celebrare il 25 aprile diventa ogni anno più significativo - ha dichiarato Possamai - Lo dico con grande convinzione e anche con un pizzico di rammarico...La Resistenza, con la sua complessità, fu un fecondo serbatoio di valori morali e civili checi ha lasciato degli straordinari insegnamenti. Come quello che, oggi come allora, ci sia assoluto bisogno di donne e uomini liberi e fieri che non chinino la testa di fronte a chi, con il terrorismo, con la violenza, con il fanatismo religioso, vorrebbe farci tornare a epoche oscure, imponendoci un destino di odio, di terrore e di disumanità".

Inevitabile il rimando alla discussione in Consiglio comunale con la reintroduzione della clausola antifascista nel regolamento comunale: "Come Amministrazione ci eravamo presi l’impegno di riportare la cosiddetta “clausola antifascista” nel regolamento per la concessione del suolo pubblico e lo abbiamo onorato votando ladelibera in Consiglio comunale l’altro ieri. Ma attenzione c’è una sottolineatura che va evidenziata in maniera chiara: senza dubbio con il ripristino della clausola abbiamo voluto dare un messaggio politico forte e concreto, ma la grande battaglia che abbiamo davanti, deve andare molto oltre alla clausola stessa. È una battaglia politica che dobbiamo fare tutti insieme ed è la battaglia degli ideali,dei valori, dell’impegno civile, della libertà di espressione. La stessa battaglia che, all’indomani dell’8 settembre del 1943, animò migliaia di italiani e di italiane che combatterono per assicurare lalibertà a tutti gli altri. La libertà loro e delle future generazioni".

L’orazione ufficiale è stata poi tenuta da Giorgio Sala, già sindaco di Vicenza dal 1962 al 1975.