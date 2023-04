Oggi 25 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 25 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso

Ariete - Cari ariete, se vi siete lasciati da poco preparatevi ad aprire di nuovo il vostro cuore perchè potrebbe nascere un nuovo amore. Sul lavoro c'è un bel fermento, ci sarà una svolta professionale.

Toro - Cari toro, uscite con nuove persone e accettate gli inviti, potreste fare un incontro davvero interessante. Per quanto riguarda il lavoro, bene per i liberi professionisti che possono ottenere qualcosa in più.

Gemelli - Cari gemelli, iniziate a guardarvi intorno perché se una storia è finita ne può iniziare un'altra. Sul lavoro non riuscirete a ottenere tutto subito ma con un po' di pazienza si può andare lontano.

Cancro - Cari cancretti, bisogna essere forti e andare avanti in amore anche se può sembrare difficile. Sul lavoro chi ha voglia di cambiare può trovare tante occasioni per iniziare una nuova vita.

Leone - Cari leoncini, in amore vi trovate in un momento di pausa ma nei prossimi giorni si riaccenderà la passione. Sul lavoro non siete del tutto convinti di quello che state facendo ma troverete la vostra strada.

Vergine - Cari vergine, non è un periodo ideale per l'amore questo e potrebbe esserci anche qualche discussione con il partner. Sul lavoro siete stressati ma fate affidamento alla vostra pazienza per andare avanti.

Bilancia - Cari bilancia, state vivendo un bel periodo per i sentimenti e se siete ancora single fatevi avanti. Sul lavoro le opportunità che arrivano sono tante, coglietele al volo.

Scorpione - Cari scorpioncini, siete un po' nervosi in questa giornata e forse state reprimendo un po' di rabbia. Sul lavoro non è il momento di rischiare, cercate di stare tranquilli per un po'.

Sagittario - Cari sagittario, in questo ultimo periodo state perdendo un po' di passione nella coppia. Per quanto riguarda il lavoro siete sempre si corsa ma sono favoriti i contatti.

Capricorno - Cari capricorno, avete una grande voglia di avventura, di cambiare aria e potreste presto partire per altri Paesi. Sul lavoro c'è qualche ostacolo da superare ma riuscirete a fare tutto con grande professionalità.

Acquario - Cari acquario, cercate di risolvere i problemi con il partner prima che possano peggiorare. Sul lavoro ci vuole ancora un po' di pazienza prima di vedere qualche cambiamento.

Pesci - Cari pesciolini, non abbiate paura di buttarvi in una nuova relazione anche perché in questo periodo è proprio quello che deisderate. Sul lavoro le cose stanno per cambiare proprio come volevate e godetevi questo successo.

Almanacco

Il 25 aprile è il 145° giorno del calendario gregoriano (il 146º negli anni bisestili). Mancano 220 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Marco (Evangelista) è il protettore di notai, ottici, vetrai, allevatori, farmacisti, pittori, calzolai, conciatori di pelle, segretari e interpreti.

Etimologia: Marco, il nome, tra i più diffusi in Italia, sin dall’epoca romana, trae origine dalla forma contratta di “Marticus”, “dedicato al dio Marte”. Anche il mese di Marzo trae origine dal nome della stessa divinità.

Festa della Liberazione. Oggi ricorre l’anniversario della liberazione d’Italia, chiamata anche Festa della Liberazione o anniversario della Resistenza. È una giornata dedicata alla memoria, in cui si festeggia la fine dell’occupazione nazifascista. Fu scelta questa data perché il 25 aprile del 1945 furono liberate le città di Milano e Torino ed a seguire le altre città italiane dopo venti anni di dittatura fascista.

Nati 25 aprile

Sei nato oggi? I nati il 25 aprile hanno una marcata presenza fisica. Che siano più o meno corpulenti, quando entrano in una stanza, non passano inosservati. Il loro dinamismo e la loro forza si ritrovano anche nel lavoro: nessuno dei loro punti di vista, atteggiamenti o idee può essere accusato di mancare di carattere. Ciò che li interessa sono le azioni, non le parole; nelle relazioni interpersonali devono stare attenti a non sopraffare il partner o i figli, e nel lavoro a non attirare le attenzioni non dovute.

1874 – Guglielmo Marconi: Tra i più grandi inventori di tutti i tempi, è considerato il padre della radio e in generale il principale artefice della comunicazione a grandi distanze.

1940 – Al Pacino: Con Robert De Niro e Dustin Hoffman è nella ristretta cerchia dei mostri sacri della recitazione di Hollywood.

1917 – Ella Fitzgerald: La musica jazz ha prodotto alcune delle espressioni più mirabili grazie alla sua voce maestosa e alla capacità di improvvisare e riprodurre il suono di strumenti musicali, attraverso la tecnica dello scat.

Scomparsi oggi:

1911 – Emilio Salgari: Nato a Verona, è stato uno scrittore italiano, celebre per i suoi romanzi d’avventura ambientati in luoghi esotici.

Accadde Oggi

Usata per la prima volta la ghigliottina, si suicida Emilio Salgari, Milano e Torino liberate dall’occupazione nazifascista.

1644 – Il generale Ming Wu Sangui apre le porte della Grande muraglia cinese al Passo Shanhai per permettere alle forze d’invasione Manciù di raggiungere la capitale Pechino

1792- Per la prima volta nella storia è utilizzata la ghigliottina . A Parigi viene decapitato il bandito Nicolas Jacques Pelletier.

Per la prima volta nella storia è utilizzata la . A Parigi viene decapitato il bandito Nicolas Jacques Pelletier. 1895 - Il commediografo, poeta e romanziere Oscar Wilde viene condannato per “sodomia e volgare indecenza” a scontare due anni in una prigione di Londra

1911- Si suicida, in modo particolarmente cruento, lo scrittore Emilio Salgari . Nato a Verona nel 1862, a 20 anni pubblica il suo primo racconto, “I selvaggi della Papuasia”, in quattro puntate su un settimanale milanese.

in modo particolarmente cruento, lo scrittore . Nato a Verona nel 1862, a 20 anni pubblica il suo primo racconto, “I selvaggi della Papuasia”, in quattro puntate su un settimanale milanese. 1925 – John T. Scopes viene incriminato per aver insegnato la teoria dell’evoluzione di Darwin

1945- Il Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta Italia ordina l’insurrezione generale di tutti i gruppi combattenti. A Milano arrivano, in una città in sciopero, i partigiani di tutte le zone circostanti. Il 30 aprile le truppe alleate entrano in una città ormai liberata. In Germania, nel frattempo, l’esercito russo e quello americano si congiungono sulle rive dell’Elba.

Nazionale dell’Alta Italia ordina l’insurrezione generale di tutti i gruppi combattenti. A Milano arrivano, in una città in sciopero, i partigiani di tutte le zone circostanti. Il 30 aprile le truppe alleate entrano in una città ormai liberata. In Germania, nel frattempo, l’esercito russo e quello americano si congiungono sulle rive dell’Elba. 1953- Francis Harry Compton Crick e James Dewey Watson pubblicano sulla rivista ‘”Nature” la scoperta della struttura a doppia elica del Dna.

Francis Harry Compton Crick e James Dewey Watson pubblicano sulla rivista ‘”Nature” la scoperta della struttura 1973 – Mike Oldfield pubblica Tubular Bells .

. 1974 – “ Rivoluzione dei garofani ” in Portogallo : militari dell’area progressista abbattono il potere dispotico di Marcelo Caetano, ereditato dal dittatore Antonio Salazar.

“ ” in : militari dell’area progressista abbattono il potere dispotico di Marcelo Caetano, ereditato dal dittatore Antonio Salazar. 1977 – Guerre stellari esce nei cinema statunitensi. Diventerà uno dei film di maggior incasso nella storia del cinema.

esce nei cinema statunitensi. Diventerà uno dei film di maggior incasso nella storia del cinema. 1985 – Il Bangladesh viene colpito da un ciclone tropicale e da un’ondata di temporali che causeranno la morte di circa 10.000 persone

1992 - Oscar Luigi Scalfaro viene eletto nono Presidente della Repubblica Italiana

2001 – Muore sulla pista di Lausitzring in Germania il pilota italiano Michele Alboreto: stava collaudando la nuova AudiR8 in vista della 24 ore di Le Mans.

1945 – Milano e Torino liberate dall’occupazione nazifascista: Un grido di libertà si levò per le strade, salutando la vittoria di migliaia di uomini e donne, padri e madri, giovani e vecchi, riuniti sotto la bandiera della Resistenza.