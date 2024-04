VIDEO | «Vogliamo conoscere gli esiti» finali «di questa bonifica»

Alessandra De Luca spiega come la rete dei cittadini che abitano attorno all'ex polo chimico berico della Zambon abbia per anni vigilato sul ripristino ambientale e al contempo spiega come i residenti possano essere un interlocutore importante per l'amministrazione comunale di Vicenza: che in questi mesi sta ragionando sul futuro del comparto