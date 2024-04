«Poco o niente cemento» dopo la bonifica alla ex Zambon

Ieri 5 aprile oltre un centinaio di persone ha gremito la sala grande a Villa Lattes a Vicenza. Il confronto pubblico con l'assessore Sara Baldinato, assessore all'ambiente nella giunta di centrosinistra capitanata dal democratico Giacomo Possamai, è stato organizzato dal comitato della zona Cappuccini che da anni vigila sull'andamento della bonifica dell'ex polo chimico e farmaceutico Zambon. Un'area di «oltre 30mila metri quadri» che quando è stata lasciata libera dalla fabbrica è stata passata ai raggi X per via dell'inquinamento da record che per anni ha ammorbato quella spalla della primissima periferia del capoluogo berico. Ora che la bonifica volge al termine però i residenti chiedono «poco o niente cemento» e al contempo chiedono che siano parchi e piste ciclabili a definire la nuova cifra di quella parte di città «rimasta isolata dal resto per decenni».

LE INTERVISTE AD ALESSANDRA DE LUCA E MARCELLO MILANO

Ad ogni modo ieri il compito di procedere con gli onori di casa sono è toccato ad Alessandra De Luca e a Marcello Milano, rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato. I due oltre a fornire al pubblico una retrospettiva sul caso hanno messo in chiaro tre concetti molto precisi (in gran parte esplicitati ai microfoni di Vicenzatoday.it sia da De Luca che da Milano).

Uno l'area, pesantemente inquinata è dovuta passare per una bonifica lunga e complessa di cui si è fatta carico per legge la Zambon che però ha potuto beneficare di un cospicuo cofinanziamento pubblico. Due, la bonifica stessa è agli sgoccioli: a questo punto oltre alla questione ambientale serve capire quale potrà essere il futuro di quell'area. Gli accordi tra Comune e privato sono di vecchia data. Ci potrebbe essere da parte di entrambi la volontà di rimodulare quanto pattuito in partenza: ferme restando le indicazioni di legge che a livello nazionale e regionale prevedono una certa qual flessibilità ma non troppa. Tre, se al privato sarà garantita una certa cubatura questa deve essere di pochissimo peso e soprattutto non deve essere una barriera che ostacoli un ripensamento nel senso della apertura e della vivibilità del comprensorio. Si tratta di concetti che per l'appunto i due avevano espresso pochi muniti prima anche alle telecamere di Vicenzatoday.it.

LA DISCUSSIONE

Ad ogni buon conto ieri Baldinato a più riprese ha sottolineato come «il dialogo costante col comitato sia un fattore estremamente positivo per l'amministrazione» proprio ora che la giunta si appresta ad avviare una interlocuzione col privato. Che gioco forza «coinvolgerà principalmente» l'assessore all'urbanistica Cristina Balbi. Quanto alla tempistica della bonifica, rimarca ancora Baldinato, il termine ultimo è quello del 30 giungo 2024. «Entro quella data infatti i lavori dovranno essere ultimati». Rimane il problema di una porzione di suolo, «appena 200 metri quadrati su un totale di oltre 30mila» ancora pesantemente contaminata: e sulla quale si sta intervenendo molto vigorosamente.

A dar manforte all'assessore ieri c'erano pure due giovani consiglieri comunali della maggioranza di centrosinistra: si tratta di Beatrice Giulia Restuccia e di Davide Giacomin. I quali più e più volte si sono raccomandati coi residenti affinché questi bussino alla porta di palazzo Trissino «ogni volta che ce ne sarà bisogno». L'obiettivo comune è quello di dare nuova linfa al comparto in un'ottica «di maggiore rispetto dell'ambiente e di vivibilità ad ampio spettro».

Si tratta di concetti che hanno visto il favore dell'ex sindaco democratico Achille Variati (oggi eurodeputato del Pd) presente nella sua veste di residente. Variati con l'occasione ha ringraziato, al limite della sviolinata, anche la famiglia Zambon, a capo dell'omonimo gruppo farmaceutico: la quale stando allo stesso Variati si sarebbe spesa negli anni in modo encomiabile per ridefinire il futuro dell'area. «La famiglia, a partire da Elena Zambon - ha detto l'eurodeputato - si è comportata in modo lungimirante senza il piglio tipico dello speculatore».

SCENARI E INCOGNITE

Ora che il traguardo si avvicina sarà l'estate a diradare le ultime nebbie su una vicenda che dalla fine degli anni '90 è stata uno dei crucci delle giunte di centrodestra e centrosinistra che si sono succedute in città. Tra le prime incognite c'è quella dell'impianto di depurazione delle acque sotterranee (barriera idraulica in gergo tecnico) che è attualmente sta lavorando a pieno regime. Il gruppo Zambon, stando alle spiegazioni giunte in questi mesi da palazzo Trissino se ne dovrà occupare fino al 2025. Tra corrente elettrica, spese di filtraggio e smaltimento, le barriere idrauliche hanno costi non da poco. Chi ne patirà il peso dopo il 2025? Questo aspetto entrerà, assieme ad altri dossier, nel risiko in corso tra privato e amministrazione comunale in ambito urbanistico? In tal senso la giunta dovrebbe presto scoprire le carte. Questa almeno è la promessa fatta ieri da Baldinato a villa Lattes.

ASCOLTA L'INTERVISTA AD ALESSANDRA DE LUCA

ASCOLTA L'INTEVRISTA A MAURO MILANO