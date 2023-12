VIDEO | Veneti omertosi? «Che non si sappia»

«Che non si sappia» è l'ultimissima fatica dello scrittore grumolese Giuseppe Ausilio Bertoli, che torna nelle librerie dopo «Veneti in controluce». Per il suo ultimo lavoro l'autore, spiega ai microfoni di Vicenzatoday.it, ha scelto un taglio particolare, quello del thriller sociale. L'ultimo libro di Bertoli è una sorta di filigrana che con l'artificio della finzione descrive però uno spaccato reale «del tessuto sociale» che non fa sconti ai veneti descritti come omertosi e spesso attaccati al denaro.

