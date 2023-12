La fine del 2023 regala i libri di due autori tutti vicentini

In queste ore nelle librerie stanno facendo capolino due lavori distinti. Il primo è intitolato «Che non si sappia»: è un «thriller su base sociale» che porta la firma di Giuseppe Ausilio Bertoli. Il secondo invece è intitolato «Tra la guancia e il collo», un «recueil» inedito di poesie che porta la firma di Edoardo Gallo. Vicentino di Grumolo delle Abbadesse il primo, vicentino doc il secondo, Bertoli (classe '45) e Gallo (classe '70) hanno ormai alle spalle una esperienza di livello fatta di premi, di riconoscimenti e di attività letteraria incessante. Attività letteraria frammista ad un percorso professionale di spessore. Se da una parte Bertoli ha un passato, tra le altre, da insegnante e da ricercatore universitario col pallino delle scienze sociali, Gallo oltre che poeta è anche un affermato manager d'impresa. Queste traiettorie così diverse si sono incrociate concettualmente sul finire del 2023 visto che i lavori dei due autori sono usciti in questi giorni in libreria pressoché in contemporanea. «Che non si sappia» è stato pubblicato dal perugino Bertoni editore mentre «Tra la guancia e il collo» esce per i tipi della casa editrice genovese Liberodiscrivere. I due ai microfoni di Vicenzatoday.it hanno dato conto di come abbiano deciso muovere un ulteriore passo come autori. Se Bertoli ha acceso un faro potente sul tessuto sociale dei veneti non nascondendo alcune critiche molto puntute alla società nordestina, vista come un tessuto in cui abbonda l'omertà, Gallo, in una sorta di chiasmo, percorre una rotta inversa. Ossia in un mondo in cui asprezza e distonia abbondano, attraverso il richiamo alla bellezza e all'amore nella sua accezione più ampia, l'autore identifica nella poesia una serie di proprietà curative nei confronti di coloro che hanno la fortuna di poterla abbracciare.

