VIDEO | Tav a Vicenza? I dubbi di Saugo, Rotella, Bertola e Caoduro

Monica Saugo, Angela Rotella, Francesco Bertòla e Romana Caoduro sono alcuni, tra attivisti ed esperti, che oggi 2 marzo hanno dato vita, assieme ad una dozzina di altre persone, ad un breve sit-in. L'evento è stato organizzato nel parcheggio di uno dei condomini di via Ca' in zona Ferrovieri, che sarà interessato al maxi cantiere Tav di Vicenza. I quattro, ai microfoni di Vicenzatoday.it, hanno fatto il punto della situazione esprimendo una profondo preoccupazione per le conseguenze che l'Alta capacità ferroviaria «avrà sul territorio».

