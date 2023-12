VIDEO | Il pubblico sarà un tutt'uno «con le voci misteriose che aleggiano nei due album»

Giampiero Pozza, volto di riferimento della compagnia «La zonta», svela alcuni dettagli dello spettacolo in cartellone al teatro comunale di Thiene che nel segno dei Pink Floyd proverà a sondare i lati più nascosti di «The dark side of the moon» e di «Wish you were here»

Giampiero Pozza è il presidente de «La zonta», un circolo culturale thienese che incorpora una compagnia teatrale che spazia dalle rappresentazioni in scena, alle letture, sino ai progetti sperimentali. Ed è sulla scorta di questo ampio approccio che nasce l'idea di portare in scena un lettura e rilettura in chiave teatrale e musicale di due album dei Pink Floyd che hanno fatto la storia del rock e non solo. Davanti ad un caffè al Tresor nel centro di Thiene, proprio a pochi passi dal civico di via Bassani, Pozza parla dello spettacolo che è in cartellone domani 2 dicembre alle 20,45 al comunale della città «della Colomba bianca».

