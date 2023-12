La lirica del lato oscuro della luna va in scena al Comunale

Ci sono alcuni album incisi a caratteri cubitali negli annali del rock, che trascendendo da una pur straordinaria dimensione musicale, finiscono per incistarsi nel corpo vivo della storia dell'arte e delle arti tout court con un portato che abbraccia anche cultura, società e politica. Uno dei più fulgidi esempi è «The dark side of the moon», lavoro seminale dei Pink Floyd che nel 2023 ha festeggiato il cinquantesimo. Gli Italiani, nonostante tutto, hanno dimostrato negli anni un attaccamento non da poco alla band britannica, ma una certa idiosincrasia verso l'Inglese ha impedito spesso a molti appassionati del Belpaese di compenetrare a fondo la dimensione lirica, onirica, teatrale e sociale dei testi di un gruppo che ha sempre cercato di fonderli in un tutt'uno per ceri versi mai eguagliato. Ed è proprio con l'obiettivo di abbracciare queste suggestioni in una unica dimensione che la compagnia teatrale thienese «la Zonta» ha dato vita ad uno show particolare: che tra musica, teatro e testi tradotti, ha l'ambizione di rendere la pienezza del messaggio artistico dei Pink Floyd. L'esibizione della compagnia è in calendario domani 2 dicembre proprio al teatro comunale di Thiene.

LA NOTA E L'INTERVISTA

In occasione dei cinquant'anni dalla pubblicazione di «The dark side of the moon», si legge in una nota pubblicata dal alcuni giorni fa dal regista Giampiero Pozza, la Zonta ha deciso di proporre un omaggio all'album The dark Side of the moon unitamente ad un omaggio ad un'altra pietra miliare dei Pink Floyd, «Whish you were here»: il tutto con otto musicisti e tre attori «per l'accurata riproposizione integrale dal vivo di due capisaldi della storia del rock. Album amatissimi, conosciutissimi nelle musiche ma, almeno per noi italiani, non altrettanto nei testi». Pozza peraltro davanti alle telecamere di Vicenzatoday.it ha precisato ancor più il suo punto di vista.

IL SEGNO E LA RIFLESSIONE

Ma c'è di più. «Nel nostro spettacolo-concerto» i tre attori presenti «reciteranno e metteranno in scena quindi le traduzioni di questi splendidi testi che, con grande forza evocativa, riflettono sulla natura del tempo, del denaro, dei conflitti, della follia, del senso di vuoto che si prova nell'età adulta e della necessità della condivisione. I concept album verrano al contempo eseguiti dal vivo fedelmente e integralmente, cantati nella loro lingua originale». A completare la proposta, saranno predisposte proiezioni video sincronizzate ai brani e alle traduzioni. «The Dark Side of the Moon & Wish you were here - il lato oscuro rivelato» questo il titolo completo scelto per la serata «offre quindi un'occasione unica per apprezzare pienamente la magica alchimia tra musica e contenuti concepita dai Pink Floyd, offrendo sia all'appassionato che all'ascoltatore casuale una consapevolezza in più da affiancare ai futuri ascolti».

I PROTAGONISTI

Per quanto riguarda la parte recitata il ruolo del dottore, del produttore e della pecora sarà in capo allo stesso Pozza. L'infermiera, la macchina e il cane saranno assegnati a Sofia Trussardo. Syd e il maiale sono stati assegnati a Stefano Franzon. Molto diverso invece è il roster dei musicisti. Marco Zonta sarà alla voce e ai cori: lo stesso dicasi per Nicoletta Mondin ed Eleonora Belloro. Paolo Albiero si esibirà alle chitarre, Sandro Benetti alle tastiere, Giampaolo Carraro al basso, Enrico Allegrezza alla batteria e Mauro Reghellin al sax nonché ai cori. La biglietteria aprirà alle 20,00 di domani sabato 2 dicembre presso lo stesso teatro civico thienese in viale Bassani 18. Il prezzo d'ingresso è di dieci euro e non sono previste né prenotazioni né prevenedite. Come da cartellone lo show inizierà alle 20,45.

