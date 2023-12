VIDEO | Alla ricerca della zona erogena dello spirito: «La poesia è curativa»

«La poesia è curativa», usa queste parole l'autore vicentino Edoardo Gallo che davanti alle telecamere di Vicenzatoday.it racconta come è nato il suo ultimo lavoro: per l'appunto una raccolta di versi intitolata «Tra la guancia e il collo». Gallo a più riprese, identificando una sorta di zona erogena dello spirito, parla della sua personale necessità di sintonizzarsi sul tema «dell'amore» inteso come «bellezza e rispetto» nel rapporto con l'altro. Il che in filigrana può essere visto come una inferenza ossia un processo che non vale solo nella sfera affettiva ma a maggior ragione deve valere nei rapporti umani tout court. In questo contesto Gallo, sviluppando il suo discorso, sfiora anche alcuni temi di stretta attualità a partire dagli episodi di violenza di genere che hanno sconvolto il Veneto. Anche in casi tanto efferati un approccio di vita meno superficiale, rimarca l'autore, può essere la chiave per una maggiore armonia tra le persone.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO