Il Lane supera indenne il "Virus" Entella

Nonostante una gara spesso dominata dagli ospiti, il Vicenza accede alla finale di Coppa. A tre quarti gara va in gol con Della Morte e costringe i liguri ai supplementari. Nell’over time dilaga con una doppietta del Loco quarto gol di Stoppa su rigore. La rete segnata in extremis dalla squadra di Chiavari non rovina il trionfo al Menti. La finale sarà LR Vicenza – Juventus NG.

IACOBUCCI 6: si oppone a Morosini all’11’. Facile parata al 72’. Si disimpegna bene sul tiro da fermo di Tascone al minuto 101. Nel complesso una prova positiva.

CORRADI 6: soffre inizialmente Favale e viene ammonito quasi subito. Poi acquista sicurezza e alza un buon muro di fronte agli avanti liguri. Per essere un 2005 fa la sua figura…

(IERARDI) 6+: una progressione delle sue e poi l’assist per Stoppa. Minuto 104: dal suo piede parte il traversone col contagiri per la zucca del Loco. Per il resto ci mette il fisico e fa sentire la sua presenza in campo.

PASINI 6: fa tremare i tifosi al 6’ quando si fa fumare dall’avversario diretto. Col passare del tempo migliora e l’attacco di Volpe fa sempre più fatica a prevalere sulla retroguardia berica.

BELLICH 6/7 : anche lui becca il giallo ad inizio gara. Buona la sua zuccata al 31’ ma la sfera esce. Ci prova di nuovo al 31’ con palla alta sul montante. Ancora una deviazione in elevazione al 79’ e servizio vincente per Della Morta. Un buon salvataggio al 90’. Sempre la sua testa svetta al 92’ ma il portiere si disimpegna bene.

OSVIZACH 6-: al 33’ tira sul portiere. In campo si vede poco, nonostante il gran correre.

(NDIAYE) 6: pochi minuti. Bastanti però a partecipare al terzo gol biancorosso.

RONALDO 6-: durante i tempi regolamentari va a corrente alternata, senza incidere come dovrebbe. Fa però sentire il peso delle sue giocate nei tempi supplementari, quando bisogna osare senza però suicidarsi.

ZONTA 5,5: passa attraverso la partita con una prestazione anonima.

(GRECO) 6: gioca solo una ventina di minuti poi si fa male all’occhio. Deve uscire ma la sua comparsata è stata degna di lode.

(JIMENEZ) 5,5: al 94’ un buon assist per Ferrari. In generale, molto male fino al 90’: molle, fuori tempo, scarso di animus pugnandi. Migliora invece nei tempi supplementari, dove dà un suo contributo.

BEGIC 6+: qualche imprecisione nel primo tempo. Lavora molto, anche se non sempre in modo lucido. La sua progressione per il secondo gol di Ferrari, tuttavia, è da applausi a scena aperta.

DELLA MORTE 6/7: punizione centrale al 20’. Buon tiro da lontano al 41’ con deviazione del portiere. Ci prova ancora al 71’. In occasione dell’importantissimo gol dell’1-0 la sua rasoiata di sinistro non lascia scampo a De Lucia. In netta crescita rispetto al suo esordio.

(GIACOMELLI) 6,5: tiro a lato al 98’. Grande impegno e grinta, da vero leader. Si procura il rigore.

STOPPA 6: al 46’ si fa parare la forte conclusione. Ci prova ancora al 73’ e 76’. Anche per lui gara a due facce. Decisamente mediocre nei tempi regolamentari, molto meglio nel rush finale. E’ bravo e freddo sul penalty del 4-0..

ROLFINI 5: decisamente non pervenuto.

(FERRARI) 7+: zuccata senza esito al77’. Il suo colpo di testa nel primo tempo supplementare è invece roba da bomber vero. Quanto al secondo centro, c’è da spellarsi le mani: arriva come un falco sul traversone con una deviazione micidiale. Quand’è così per gli avversari non c’è trippa per gatti.

All. MODESTO 6,5: gioca la semifinale in piena emergenza e non gli resta che dar spazio alla linea verde. Che lo ripaga, specie quando la Virtus inizia (finalmente) a perdere campo. Così facendo salva la doppia opzione per i play off: la Coppa Italia si aggiunge alla classifica in campionato. Lo scontro finale sarà con la Juventus NG, che a sua volta ha messo fuori il Foggia. Meglio così, perché sulla carta i pugliesi avrebbero rappresentato un ostacolo assai più insidioso.