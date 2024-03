Pro Patria -Vicenza: primo tempo 0-0

A Busto il primo tempo si chiude in parità, però il Lane gioca in 10 dalla mezz’ora per il cartellino rosso toccato a Ronaldo. Poco chiara la dinamica dell’espulsione: il brasiliano sgomita su un avversario e l’arbitro gli mostra prima il giallo e poi il rosso. Forse una parola di troppo per il fantasista? Per il Lane comunque una partita ancora sottotono. Si sente l’sssenza di Della Morte, l’unico capace di fare superiorità numerica. Portieri praticamente inoperosi ma locali che hanno preso coraggio dopo il vantaggio dell’ uomo in più.