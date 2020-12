Nuoto, Thomas Ceccon demolisce il record italiano nei 100 dorso e stacca il pass olimpico

Lo scledense Thomas Ceccon stacca il pass per le olimpiadi di Tokyo. Il 19enne in gara nei 100 dorso ai campionati italiani invernali di nuoto in corso di svolgimento a Riccione, ha fermato il tempo in 52''84 (25''73) sotto il limite richiesto per i prossimi Giochi olimpici (52''8) demolendo il record italiano (53''34) siglato nel 2016 da Simone Sabbioni (Esercito/Vis Sauro Team).

"É un sogno che avevo fin da bambino e che si avvera. Il tempo è veramente notevole - ha raccontato Ceccon, quinto agli Europei di Glasgow 2018 ed oro ai Mondiali junior di Budapest 2019 e che toglie 53” al primato personale (53''37) - Mi sentivo bene in acqua e avevo veramente tanta voglia di gareggiare: ovviamente non pensavo di andare così forte".