Lr Vicenza-Pro Patria, il prepartita del mister: "Torniamo vicini ai nostri tifosi"

“Veniamo da una gara di infrasettimanale, ma in questo momento della stagione, così lontani dalla fase finale di Coppa, è sul campionato che dobbiamo concentrarci. La gara di domani ha ben altro sapore, sia nella scelta della tattica che su quella dei singoli giocatori. Martedì abbiamo avuto 10/15 minuti di brutto black out e in questi giorni abbiamo studiato per bene i filmati per individuare manchevolezze e sbagli. In particolare abbiamo sottolineato come prima del quarto d’ora negativo ci fosse stata stata qualche avvisaglia che andava capita e interpretata per non ripetere certe esitazioni. Certamente qualcosa cambierà nella formazione. Abbiamo fuori Ierardi, oltre a Proia e De Maio e poi ho convocato Rossi e Costa, che sono in recupero, così come Ferrari, il quale probabilmente non partirà dal primo minuto. Ferro è un ragazzo che ha una struttura fisica importante e che ha avuto una partenza difficile. In questo frangente sta impegnandosi duramente per arrivare alla condizione migliore, ma lo vedo tutti i giorni molto determinato. La sua pausa come bomber non è determinata da una posizione diversa in campo, quanto per lo stato fisico non ancora al 100% e la medicina migliore sarebbe il gol. Sin qui abbiamo navigato nella tempesta ma dal Padova in poi secondo me sono evidenti i segni di una certa crescita. E’ necessario però arrivare in fretta alla continuità di gioco e a una maggiore capacità di concretizzare in area. Lo scarto dalle prime è ampio ma non irrecuperabile. Oggi ci siamo allenati qui in città ed è una nostra scelta condivisa dalla società quella di riproporre la cosa ogni settimana, in modo da essere più vicini ai nostri tifosi. Noi lavoriamo sempre sodo ma sarebbe bello che la gente potesse verificare con i propri occhi con che impegno ci applichiamo. Cosa chiedo alla gara di domani? Intensità e concretezza. In fase realizzativa nel calcio si può anche sbagliare, si sa. Ma bisogna provarci sempre con cattiveria. Quel che non voglio vedere è giocatori che cercano la porta da indolenti. Questo no, non sarebbe accettabile.”