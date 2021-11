Lr Vicenza, Balzaretti stupisce per la sua disponibilità

Più di 100 persone ieri sera, martedì 16 novembre, all’Hotel Michelangelo per il tradizionale incontro tra i soci del Club Biancorosso Salvi, tra i quali Alessandro, figlio di Paolo Rossi, Monica, figlia di Giancarlo Salvi, Salomoni, presidente del CCCB, Paolo Bedin, direttore generale del sodalizio berico e molti rappresentanti di Club e Gruppi di tifosi.

La presidente Silvia Bon, dopo aver ringraziato i membri uscenti del Direttivo, ha presentato i nuovi membri, tra cui la segretaria dell’AIC Bianca Maria Mettifogo. Particolarmente apprezzata dal pubblico è stata la presenza del neo dirigente del Vicenza Federico Balzaretti il quale, oltre ad aver offerto come premio della lotteria una sua maglia originale, ha stupito tutti passando di tavolo in tavolo per salutare tutti i presenti.

Negli interventi al microfono è stata spesso richiamata la necessità di unità fra tutte le componenti, in vista dell’importante incontro di sabato al Menti contro i tradizionali rivali del Brescia. Emozionante è stata anche la proiezione di alcuni filmati di Pablito, che hanno ribadito il profondissimo legame esistente tra il Lane e il suo grande campione. Il ricavato della vendita dei biglietti venduti sarà destinato ad associazioni benefiche che operano nel sociale.