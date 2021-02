Giro d'Italia 2021, Vicenza grande assente: tappe, percorso e date

Partirà sabato 8 maggio da Torino, in Veneto arriverà nella 13esima tappa con arrivo a Verona. Per l'edizione 104 sono previste due crono, strade bianche a Montalcino, tappone dolomitico con Pordoi (Cima Coppi) e Giau

Sarà Torino a tenere a battesimo l'inizio del 104esimo Giro d'Italia in programma per l'8 maggio prossimo.

La prima tappa sarà una cronometro individuale di 9 chilometri per le vie del capoluogo piemontese. Il primo arrivo in salita sarà a Sestola, nella quarta tappa con partenza da Piacenza. La sesta frazione sarà molto insidiosa con 3.400 metri di dislivello con due Gpm nel mezzo e arrivo posto a quota 1090 m. La 13esima tappa renderà invece omaggio a Dante Alighieri con partenza da Ravenna e arrivo (per gli sprinter) a Verona.

In questa frazione la corsa rosa approderà in Veneto. Dopo la città di Giulietta e Romeo sarà la volta della partenza di tappa Cittadella, con l'ascesa dello Zoncolan (dal versante di Sutrio). Altro appuntamento clou sarà la Sacile–Cortina d’Ampezzo, in programma lunedì 24 maggio. Tappone dolomitico con il Passo Fedaia (Montagna Pantani), il Passo Pordoi (Cima Coppi) e Il Passo di Giau prima del traguardo nella città che ospiterà nel 2026 l'Olimpiade Invernali.

Tra le novità anche l'arrivo a Sega di Ala (Trento) in programma prima dell’ascesa finale, il Passo San Valentino. Il 27 maggio, 18esima tappa, toccherà alla Rovereto - Stradella. Tappa che potrebbe rivelarsi molto insidiosa con arrivo inedito sull’Alpe di Mera in Valsesia: 3.700 mt di dislivello con la scalata del Mottarone e della Colma di Varallo. Ma non è tutto perchè ad attendere la carovana rosa ci sarà la Verbania - Alpe di Motta nella Valle Spluga con la scalata del Passo San Bernardino e il Passo dello Spluga.

Infine il gran finale a Milano, domenica 30 maggio, con una cronometro individuale di 29,4 km con partenza da Senago e terminerà sotto il Duomo dove verrà incoronato, come nell’edizione 2020, il vincitore del Giro d’Italia 2021.