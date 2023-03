Un poker di gol fa fuori la Pro - Le pagelle del LR Vicenza nel match al Silvio Piola

Ma la partita è stata meno facile di quel che potrebbe apparire visto il risultato. Dopo il 3-0 i biancorossi flettono, consentono il gol della bandiera e rischiano più volte di innescare la rimonta dei locali. Poi ci pensa El Loco (autore di una tripletta) a matare definitivamente l’avversario. Sugli scudi anche i trequartisti Della Morte e Dalmonte. E Iacobucci abbassa la saracinesca…



LE PAGELLE DEL BAFFO

IACOBUCCI 8: ottimo intervento al 67’ su tentativo insidioso di Totti. Al 72’ blocca bene su una rovesciata volante di Rojas, ma al 74’ lo salva solo la traversa sullo stesso giocatore cileno. Al 92’ un autentico miracolo su zuccata di Perrotta: poteva essere il 2-3 e allora sarebbero stati piselli per diabetici. Nel complesso diventa il protagonista della gara. Il Lane cerca di complicarsela da solo ma lui evita il peggio.



NDIAJE 6,5: al 21’ disinnesca il tentativo di Arrighini. Un grave errore al 52’ che poteva costare caro. E anche sul gol dei piemontesi non è esente da colpe. Sul taccuino però anche diversi interventi in chiusura. Complessivamente una gara onesta, che fa esperienza. Dote che il senegalese non può ancora avere. Fisicamente c’è, a volte deve guadagnare il senso della posizione nei momenti critici.



PASINI 6/7: al 9’ si oppone efficacemente al tiro ancora di Arrighini. Dorme un po’ tutta la difesa al 51’ su punizione di Arrighini. Per fortuna i padroni di casa non ne approfittano. Nelle folate offensive dei bianchi è il capitano quello che regge meglio l’urto. Quando gli tocca impostare si notano certi limiti ormai noti, ma per il resto tiene botta.



SANDON 5/6: al 43’ va in cerca di gloria con un tiro dalla distanza parato da Rizzo. Al 49’ incappa in un giallo per trattenere l’avversario che l’ha saltato nettamente. In occasione del gol della Pro al 75’ è lui il più dormiente della retroguardia: errore grave. E non è il solo… Vado controcorrente rispetto a qualche commentatore che l’ha giudicato positivamente. A me è sembrato spesso in ambascia, anche se complessivamente non posso negargli la sufficienza.



(BELLICH) n.g.: entra e si fa vedere per un paio di respinte aeree.



DALMONTE 7,5: al 32’ confeziona un assist solluccheroso crossando al centro. Al 54’ pesca Stoppa con un lungo traversone che propizia il vantaggio. Al 93’ spegne ogni velleità dei padroni di casa innescando un contropiede micidiale che offre a Ferrari il destro per il 4-1. Quando è così ispirato e carico nelle gambe diventa una specie di iradiddio.



RONALDO 7: calci da fermo senza esito. Ma poi, sempre su punizione, impegna severamente il portiere ad una deviazione in angolo. Combatte con grande vigoria, prendendo un sacco di botte senza sbroccare. Distribuisce palloni con intelligenza, alternando il fioretto con lo spadone. La sua risulta una prestazione più che soddisfacente.



JIMENEZ 6-: oggi va a corrente alternata. E’ onnipresente a centrocampo, sia in fase di interdizione che di gestione delle ripartenze, ma purtroppo colleziona una ricca serie di passaggi sbagliati, specie nel primo tempo. Ha il pregio però di finire la gara ancora con molta benzina nel serbatoio, andando fino alla fine a caccia di palloni.



BEGIC 6,5: dalla sua parte gli uomini di Gardano sudano le famose sette camicie per contenerne la verve. Oggi però dà sempre l’impressione di poter andare a far male in area ma in realtà non riesce mai a trovare la giocata velenosa. Il suo gran lavoro, però, contribuisce a fare argine in mezzo al campo, dove la Pro Vercelli schiera dei giocatorini niente male. Utilissimo.



(OVISZACH) n.g.: un gettone di presenza non da poco.



STOPPA 6,5: al 37 prova la botta al volo ma la sfera esce a lato. Imbeccato ad Dalmonte al 55’ approfitta del grave errore di Iezzi e castiga il portiere in uscita. Nella gara odierna ha un po’ sonnecchiato, specie nel primo tempo. La calma con cui mette a frutto la topica avversaria, peraltro, è da giocatore di qualità e di pensiero. Bene così.



(VALIETTI) n.g.: anche per lui una comparsata che fa festa.



DELLA MORTE 7+: solo un minuto dopo lo 0-1, pesca millimetricamente la testa del Loco che non perdona. Al 61’ si ripete come assist man e trova ancora la zucca del bomber. Fino a lì non aveva incantato, ma ci si accorge chiaramente che quando trova l’ispirazione questo è un giocatore di altra categoria. Ma ce l’ha il Vicenza: dispiace per gli altri.



(CAVION) n.g.: torna in campo e mette la sua esperienza al servizio di una squadra un po’ in difficoltà.



FERRARI 8: sul traversone basso di Dalmonte al 32’ non gli riesce una deviazione che non appariva difficile. Primo gol al 55 con una zuccata di giustezza alla destra di Rizzo. Si ripete al 61’ capitalizzando un altro lancio sublime di Della Morte. Chiude il poker in pieno recupero con un tiro mortifero all’incrocio dei pali. Sembra che siano diverse le società delle serie maggiori che stanno sbavando per questo gaucho micidiale. Sempre più capocannoniere del girone.



: il Nord Ovest gli porta bene. Dopo Torno, anche oggi la squadra lo ripaga con il cuore. Non ha giocato una gran partita, il suo Vicenza. Fa vedere di portare nel DNA una componente suicida che lo porta invariabilmente a farsi del male da solo. Quando però innesta il turbo non ce n’è per nessuno. Bella notizia, ma quando arriveranno le squadre di testa (a cominciare dal Salò) serviranno prestazioni meno pazzerelle e più concrete. Adesso stiamo a vedere in che condizioni è Sandon, perché se l’infortunio dovesse tenerlo fuori coi Leoni del Lago, l’emergenza in difesa diventerebbe da luce rossa. Il suo Lane ha tutte le caratteristiche per giocarsela fino in fondo, ma domenica deve giocare all’insegna del cinismo. Un solo risultato su tre.