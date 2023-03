Calcio, serie C/A: il Vicenza infila 3 gol in 9 minuti alla Pro Vercelli, finisce 1-4

I biancorossi si rifanno sulla Pro Vercelli che all’andata allo stadio Menti aveva vinto con un 2-3. Il primo tempo allo stadio Silvio Piola scorre molto intensamente con un certo equilibrio tra le due squadre.

Nella ripresa il match si sblocca col gol di Stoppa che approfitta di un errore difensivo per andare a tu per tu con il portiere: è il 8’. Ed è il vantaggio del Vicenza: 0-1. Al 11’ Della Morte dentro l'area prova il tiro che sbatte sull’estremo difensore Rizzo, sulla respinta riconquista palla e serve al millimetro Ferrari sul palo opposto: “El Loco” di testa appoggia in rete. Ed è lo 0-2.

Al 17’ altro cross di Della Morte che dalla destra serve sul secondo palo in area Ferrari che ancora di testa segna. E’ l’incredibile 0-3 in nove minuti.

Poi il Vicenza subisce per diversi minuti il pressing dei padroni di casa: il neo entrato il cileno Rojas (numero 9) va vicino alla rete per ben due volte, prima su punizione che colpisce la traversa e poi su rovesciata para il portiere biancorosso Iacobucci. L’estremo vicentino 5’ prima aveva messo in angolo un tiro insidioso di Iezzi.

Al 31’ accorcia le distanze la Pro Vercelli con Vergara che viene contrastato debolmente da Sandon (stanchissimo, poco dopo viene sostituito) e riesce a mettere a sedere Iacobucci. E’ l’1-3.

A quel punto la Pro Vercelli ci crede e insiste ancora e si porta tutta nella metà campo del Vicenza. Iacobucci al 46’ è chiamato ad un altro salvataggio incredibile: blocca la palla schiacciata di testa da Perrotta su cross di Rojas proprio sulla linea di porta. E’ il biancorosso Dalmonte che al 47’ della ripresa beffa tutti lanciandosi in contropiede e superando l’unico difensore rimasto tra lui e il portiere con un passaggio a Ferrari che calcia in porta battendo Rizzo: è l’1-4 che chiude il match. Ed è tripletta per "El Loco" che si porta nella classifica marcatori a 15 gol.

Ora il Vicenza quinto in classifica (a 50 punti) sarà domenica prossima impegnato in trasferta sul campo della capolista FeralpiSalò a quota 54 a pari merito con la Pro Sesto.

Quella di domenica 12 marzo per gli uomini di mister Modesto sarà una partita importantissima per tentare di raggiungere la vetta del girone prima della fine del campionato e centrare quindi l'obiettivo promozione.