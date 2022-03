Serie D: FC Arzignano Valchiampo batte Luparense 2-1 al Dal Molin

Tre partite in una settimana significa per gli allenatori dare il giro alla rosa dei giocatori a disposizione per evitare di affaticare oltre misura i "titolari". E questa volta per FC Arzignano vi erano anche alcuni assenti. Così per mister Bianchini non è stato semplice ieri sera mettere in campo al Dal Molin la squadra, ma grazie alla qualità generale degli uomini giallocelesti la partita contro la temibile Luparense è andata bene.

Meglio il primo tempo in cui i vicentini hanno ben impressionato e si sono imposti nel gioco. Nella ripresa invece i giallocelesti hanno un po' sofferto gli avversari padovani.

Il primo tempo si apre con la Luparense pericolosissima: cross di Rubbo e colpo di testa di Vassallo che rischia di finire in rete:, ma il portiere Bacchin sventa l'ìassalto e alza sopra la traversa. La prima rete è arrivata al 17' con Antoniazzi: azione che parte da Nchama che dribbla un avversario e passa a Beltrame che crossa al centro dove Antoniazzi riceve e batte il portiere Plechero che tocca appena il pallone, ma non evita la rete. Occasioni da gol nel primo tempo anche per Gning, Beltrame, Calì (clamoroso errore a due passi dalla rete) e Gnago.

La ripresa si apre con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. E al 10' arriva il raddoppio: da Gning a Gnago che serve Sarli (entrato per l'infortunio di Casini al 34' del primo tempo) che da destra fa partire un tiro che s'infila in porta battendo Plechero.

Poi sale in cattedra la Luparense che va vicinissima al gol al 26' ma il portiere Bacchin supera sé stesso con una parata di piede su Rubbo. Qualche minuto dopo Cardellino coglie una traversa: il legno grazia i giallocelesti! Infine il gol della bandiera per i padovani arriva al 42' prorpio con l'attaccante Rubbo che spara un pallone di piede in porta che Bacchin non riesce a trattenere. Finisce 2-1.



In classifica FC Arzignano Valchiampo resta sempre in prima posizione a +4 dalla Clodiense che ieri sera ha battuto i friulani del Cjarlins Muzane.