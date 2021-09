Serie D: Cartigliano corsaro a Levico Terme, 0-2

Secondo match stagionale anche per Cartigliano che porta a casa l'intera posta dalla Valsugana e resta in testa alla classifica. In gol su rigore Gjoni e poi Buson va in rete nella ripresa

Il Levico parte forte ed è molto pericoloso nel primo tempo. Il Cartigliano si difende bene e impedisce che le conclusioni dei padroni di casa finiscano in rete. L'episodio che offre una svolta al match arriva alla fine della prima frazione di gioco: rigore al 48' per un contatto in area tra Pezzuti (Levico) e Boudraa (Cartigliano). E Gjoni segna: è 0-1. All'inizio della ripresa mister Alessandro Ferronato è costretto a rivedere tatticamente la squadra per gli infortuni in sequenza di Affolati, sostituito da Lunardon. Entra Kokkolari. Al 19' sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Miniati, Buson insacca. E' il raddoppio 0-2 che raffredda il Levico. In chiusura l'arbitro concede un rigore ai padroni di casa ma Zecchin para il tiro dal dischetto di Sinani.