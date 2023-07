Serie D: a Montecchio Maggiore arrivano Carraro, Parise e Chajari

Prosegue il mercato l’Unione Calcio Montecchio Maggiore del presidente Aleardi. Alla corte di mister Coppola dopo Nicola Rigoni, vero colpo di mercato per la serie D, sono arrivati il difensore centrale nato a Bassano del Grappa, Davide Parise. Il gigante del 2001, alto 1 metro e 89 centimetri annovera già 62 presente in serie D ed ha indossato la maglia di Union San Giorgio Sedico, Arzignano e Cjarlins Muzane. Nell’ultimo campionato ha giocato con il Cjarlins Muzane collezionando 26 presenze tra campionato e Coppa Italia.?A centrocampo intanto i biancorossi si sono assicurati le prestazioni sportive della mezzala vicentina classe 1999 Othman Chajari (alto 183 centimetri). Il 24enne annovera 116 presenza in D e 5 gol all’attivo. Ha giocato con i colori dell’Este, Luparense e Mestre dove ha concluso poche settimane fa dopo un infortunio.



Infine di poche ore fa la notizia dell’acquisto del portiere mestrino classe 2004 (altezza 188 centimetri)che è cresciuto nel Montebelluna e che la scorsa stagione ha giocato nel Calvi Noale mettendo all’attivo ben 36 presenze.?Si tratta di un profilo molto ricercato dalle squadre di serie D e anche di serie C, dopo l’ottima stagione che il giovane portiere ha disputato con i veneziani del Calvi Noale in Eccellenza (Girone B).«Ho scelto di venire a giocare a Montecchio Maggiore - ha affermato a caldo- perché la società mi ha fatto un’ottima impressione dopo il colloqui che ho avuto con il direttore sportivo e l’allenatore. Ritengo che qui ci siano le opportunità per poter crescere e migliorare e anche per mettermi alla prova in una categoria impegnativa e competitiva come la serie D».