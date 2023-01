Qui LR Vicenza: i biancorossi convocati per la gara con l'Albinoleffe

Serie C

Serie C Girone A

Sono 24 i giocatori del LR Vicenza convocati da mister Francesco Modesto per la 23esima giornata di campionato contro l’Albinoleffe in programma domenica 22 gennaio 2023 alle ore 17 e 30, allo stadio Romeo Menti.

Torna disponibile Valietti, di conseguenza e è probabile che Dalmonte sia posizionato come mezzapunta.

I CONVOCATI PER DOMENICA 22 GENNAIO AL MENTI

PORTIERI: Brzan, Confente, Iacobucci.

DIFENSORI: Bellich, Cappelletti, Corradi, Ierardi, Ndiaye, Sandon, Valietti.

CENTROCAMPISTI: Begic, Cavion, Dalmonte, Greco, Oviszach, Ronaldo, Scarsella, Zonta.

ATTACCANTI: Alessio, Busatto, Ferrari, Giacomelli, Rolfini, Stoppa.