Lr Vicenza, contro il Leffe per tornare a correre

Indisponibili solo Jimenez (febbre) e Pasini (guaio muscolare). Impegnati nell’anticipo di campionato le due prime della classe: Pordenone (vittorioso per 2-1 sul Sangiuliano) e Feralpi Salò. I biancorossi attesi ad una prestazione convincente per fugare ogni ipotesi di crisi. Ecco le risposte del mister alle domande dei giornalisti.

Le due sconfitte consecutive hanno lasciato strascichi?

“Nel calcio ci sta di perdere qualche volta, ma la qualità della squadra non si discute. Quel che ci aspettiamo tutti è, a partire da domani, di tornare al nostro standard.”

Ci saranno assenti?

“Indisponibili sono solo Jimenez e Pasini. Gli altri sono tutti a mia disposizione. L’importante è sentire l’importanza della gara ma restare liberi mentalmente. I miei sono ragazzi straordinari e credono in quello che facciamo. L’obiettivo è liberarsi dalle scorie di Lecco e Chiavari e ripartire a mille. Tutti, me compreso, devono riflettere sugli errori, a questo possono servire anche le battute di arresto. E inoltre non bisogna né esaltarsi nei successi nè abbattersi nelle sconfitte. I risultati sono importanti ma non è che improvvisamente passi da essere un campione ad essere un brocco.”

La conferma di Valietti potrebbe preludere allo spostamento di Dalmonte sulla trequarti?

“Potrebbe starci. Dalmonte è un giocatore che può far bene in più ruoli. Ma è vero, se guardiamo al passato, quando ha giocato con Valietti l’ho schierato più avanti.”

Un po’ sotto accusa la difesa. E non è una novità…

“Mi fido dei miei difensori, anche di quelli criticati come Sandon. Parliamo di un ragazzo in grande crescita, al quale sin qui ho dato spazio in 15 partite, quasi sempre con buone prestazioni.”

Cosa servirà domani ai biancorossi?

“Soprattutto più concretezza. Fino al Padova era stato un progresso continuo, che si è un po’ fermato da Lecco in poi. Dobbiamo mostrare carattere, grinta e cattiveria negli ultimi metri. I bergamaschi sono una buona formazione, non giovanissima ma esperta. E poi è guidata da un tecnico bravo come Biava, che è stato mio compagno di squadra quando giocavo”.

Parliamo di campagna acquisti. Vista la differenza che si evidenzia quando Ronaldo non c’è, pensa che sia il caso di portare a casa un altro centrocampista?

“Non credo proprio. Di centrocampisti ne ho 5 e tutti validi. Cavion? Non è mai costruttivo puntare il dito sul singolo. Il suo valore è fuori discussione.”