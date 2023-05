Pro Sesto-Vicenza: i biancorossi convocati nel primo turno nazionale playoff promozione

Sonopronti i 25 giocatori del LR Vicenza convocati da mister Dan Thomassen per la gara di andata dei playoff contro la Pro Sesto, in programma giovedì 18 maggio alle ore 20 e 30 allo stadio Ernesto Breda.

Tra i convocati torna in particolare una delle colonne della difesa, ovvero Mario Ierardi, tra i difensori più prolifici anche in attacco. Ancora fuori Cataldi (che difficilmente vederemo in campo in questa fase finale campionato) e Valietti, quest'ultimo probabilmente recuperabile per i prossimi turni.

BIANCOROSSI CONVOCATI DA THOMASSEN PER SESTO SAN GIOVANNI

PORTIERI: Brzan, Cofente, Iacobucci

DIFENSORI: Bellich, Cappelletti, Corradi, Ierardi, Ndiaye, Pasini, Sandon

CENTROCAMPISTI: Begic, Cavion, Dalmonte, Greco, Jimenez, Manfredonia, Oviszach, Ronaldo, Scarsella, Zonta

ATTACCANTI: Della Morte, Ferrari, Giacomelli, Rolfini, Stoppa