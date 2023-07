Pippo Costa chiede di poter giocare al LR Vicenza: l'accordo col Napoli c'è, manca solo l'ufficialità

Sembra fatta per l’arrivo al LR Vicenza del terzino sinistro Filippo Costa, 28 anni, padre di due bimbi, e che nella stagione appena conclusa ha giocato al Foggia. Costa era stato avvicinato dal Lane già la stagione scorsa. Nel pomeriggio di martedì 11 luglio 2023 l'esperto internazionale di calciomercato Nicolò Schira ha twittato: “Done deal and confirmed! Filippo Costa to Vicenza from Napoli. Contract until 2025 with option for 2026”, (“Affare fatto e confermato! Filippo Costa al Vicenza dal Napoli. Contratto fino al 2025 con opzione per il 2026“).



Il mancino di scuola Chievo Verona ha vestito la maglia azzurra dall’U16 all’U20. Ha giocato nel Chievo, alla Spal, nel Napoli e poi a Bari e alla Virtus Entella, al Parma e infine al Foggia.

Lunedì sera a dare la notizia della trattativa assai avanzata tra Napoli e LR Vicenza per Costa in biancorosso è stato il giornalista Niccolò Schira su Twitter. A determinare il passaggio dalla Campania alla terra berica è proprio la volontà del giocatore di voler vestire la maglia del Lane.



La trattativa era stata confermata già lunedì a tarda ora anche “Biancorossi.net” che svela che il giocatore di Noventa Vicentina è stato “attenzionato” nei giorni scorsi dal Pescara, ma lo stesso Costa alla squadra adriatica avrebbe preferito l’aria di casa dello stadio Romeo Menti.

Secondo il sito specializzato la trattativa potrebbe chiudersi nelle prossime ore e Costa potrebbe arrivare a titolo definitivo per i prossimi due anni in biancorosso, anche se ha in essere un altro anno di contratto con il Napoli.