Matteo Grandi (LR Vicenza): "Non siamo demoralizzati, ma inca**ati!"

«Era la classica partita dove avremmo dovuto portare a casa qualcosa - afferma il portiere Matteo Grandi dopo il match perso per 1-0 dal LR Vicenza Perugia -, insomma la classica partita da pareggio. Ancora una volta però siamo stati puniti per un calcio d’angolo e c’è costato caro ed è la seconda volta in pochi giorni».

«Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, perché comunque la squadra, anche qui a Perugia, nonostante le tante assenze, ha creato occasioni e poteva passare in vantaggio».

«Però dobbiamo essere più decisi nei calci piazzati - sottolinea Grandi - perché abbiamo già perso due partite e sono punti troppo importanti per noi: in questo momento per noi sarebbe importante anche muovere la classifica».

«Nei calci piazzati dobbiamo essere tutti lì, a difendere tutti assieme, occorre essere attenti, reattivi e così si riesce ad evitare il goal».

LE DUE PARATE RAVVICINATE QUALCHE MINUTO DOPO IL GOL DI DE LUCA

«Il primo dei due interventi è stato più difficile - racconta Grandi - perché lui (Matos, ndr) aveva tutto lo specchio aperto e poteva calciare sia alla mia sinistra che alla mia destra».

LA SQUADRA BIANCOROSSA NON E' DEMORALIZZATA: CREDE NELLA SALVEZZA

La squadra è demoralizzata? E il portierone Grandi risponde nel punto stampa dopo partita: «No, la squadra è inca**ata, perché comunque ci siamo, perché siamo consapevoli del nostro valore e trovarci in questa situazione di classifica, ci fa inca**are, come dicevo prima. Non siamo demoralizzati, siamo vivi e purtroppo nonostante i risultati continuiamo a dare il massimo e a credere in questa salvezza».

IL PROSSIMO MATCH IN CASA COL COMO

Che partita sarà domenica prossima 12 dicembre 2021 al Menti col Como? «Sarà fondamentale portare a casa tre punti contro il Como e continuare a fare risultati anche nelle partite dopo, perché adesso siamo quasi alla fine del girone di andata, quindi ogni partita deve essere una finale e le finali vanno vinte - e conclude Grandi -. Non mi è mai capitata una situazione simile, però quando arriveremo al nostro obiettivo sarà ancora più bello».