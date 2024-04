Play off Serie C: sette telecamere a partita e il VAR

Nella giornata di lunedì 22 aprile sulle frequenze di TMW Radio ha parlato il presidente della Lega Pro Matteo Marani, che si è soffermato sul via dei nuovi play off illustrando le tante novità.

"Ci auguriamo che ci sia grande entusiasmo per uno spettacolo interessante. Ci saranno 39 gare con 28 squadre partecipanti e anche chi arriverà decimo si potrà giocare la sua chance".

Marani ha poi continuato parlando dell'introduzione del VAR: "Ci sarà una produzione televisiva eccezionale con almeno 7 telecamere in ogni stadio e il VAR in tutte le gare. Questo comporta un grandissimo investimento da parte della Lega senza chiedere un solo euro ai 28 club interessati. Una scelta politica, per dare maggiori garanzie ai club e per fare un altro passo verso un calcio più professionistico. Non è ancora possibile averlo in tutte le gare del campionato, ma abbiamo fatto un lavoro lunghissimo di preparazione per averlo nei play off e rappresenta un grande salto di qualità”.