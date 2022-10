I tifosi del LR Vicenza ai giocatori: "20 anni di porchi e rasie ... Ora basta! fuori i coglioni!"

Nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre 2022 è stato esposto uno striscione sul muro di cinta dello stadio Romeo Menti in Largo Paolo Rossi, 9 (tra le biglietterie e l'ingresso principale).

Si legge: "20 anni di porchi e rasie ...", e sotto "Ora basta! fuori i coglioni!".

Di fatto una contestazione dei tifosi vicentini della Curva Sud che però ha in sé anche un'esortazione colorita! I supporter esprimono il loro disappunto per le prestazioni a due facce (vittorie in casa e sconfitte in trasferta) di inizio campionato e chiedono un forte impegno ai calciatori del LR Vicenza.