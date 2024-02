LR Vicenza: l'ex portiere Bardin ha incontrato il sindaco Possamai

L'ex portiere del Vicenza, Adriano Bardin, in occasione del suo ottantesimo compleanno, ha incontrato il sindaco Giacomo Possamai. Il tutto si è tenuto venerdì 2 febbraio a Palazzo Trissino.

E' stata l'occasione per porgere al giocatore, punto di riferimento per i tifosi vicentini dal 1967 al 1975, noto per le sue parate al Menti, ma anche per il suo stile amichevole e pacato fuori dai campi da gioco, i migliori auguri di buon compleanno.

Bardin, che ha compiuto 80 anni lo scorso 31 gennaio, ha ricevuto in dono dal sindaco l'incisione all'acquaforte di Galliano Rosset, raffigurante la Basilica Palladiana, realizzata dalla storica stamperia d'arte Busato di Vicenza.

A conclusione della carriera da giocatore, Bardin è diventato allenatore dei portieri di prestigiose squadre di calcio in Italia, in serie A (Fiorentina, Cagliari), all'estero (Benfica e Stoccarda), e poi della Nazionale Italiana di Calcio (dal 2000 al 2004), con cui ha partecipato ai mondiali del 2002 in Corea e per la quale ha allenato portieri indimenticabili del calcio recente italiano come Buffon, Toldo e Peruzzi.