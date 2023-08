LR Vicenza-Camisano: poco più che un allenamento

L’amichevole del Lane di oggi pomeriggio 10 agosto 2023 è finita 3-1 per i biancorossi, consentendo ai locali di fare una figura dignitosa grazie al gol della bandiera di Stangaciu arrivato dopo una bella ripartenza biancoceleste.

Per il Vicenza sono andati a segno Cappelletti (zuccata su calcio d’angolo), Bellich (ancora su corner dopo una respinta del portiere) e di Ferrari (tocco preciso su traversone di Greco). Per il Loco anche una traversa su tiro dagli 11 metri assegnato per fallo su Greco.



LE PAGELLINE DEL BAFFO

Tra i migliori (voto 6,5) Franco Ferrari, apparso in netta ripresa di condizione e con lui Greco e Tronchin (che il mister ha schierato in una interessante posizione da centromediano metodista).

Abbastanza in palla (voto 6+) Cappelletti, Talarico, Jimenez e Sandon.

A corrente alternata (voto 6) Ronaldo e Sandon.

Nella ripresa piacciono un po’ di più De Col, Manfredonia, Proia e Della Morte mentre navigano nell’anonimato Ierardi, Laezza, Costa, Cavion, Oviszach e Scarsella.

Incidente a Greco, uscito in barella dopo un fallo subito in area.



DAGLI SPOGLIATOI

Franco Ferrari: «Oggi mi sono sentito in buona forma, non certo al 100% ma sulla strada giusta. Grazie alla preparazione in settimana, passo passo mi sembra che si stia tornando ad essere quelli di prima. Vogliamo divertire e divertirci».

Mister Aimo Diana: «Stiamo proseguendo nel programma: oggi ho dato un’ora a mezza squadra e nella prossima partita stesso minutaggio a chi oggi ha giocato meno. E’ stato un impegno che ci è servito e ci ha soddisfatto, nonostante ci sia ancora molto da fare, soprattutto in termini di incisività e cinismo sotto porta. Tuttavia la rosa che ho a disposizione oggi, soprattutto in attacco, questo mi consente».



«Più andiamo avanti più ho le idee chiare sulle nostre possibilità - prosegue Aimo Diana -. Freddi mi ha preoccupato nell’immediato, ma adesso sembra che l’infortunio possa essere meno grave di quel che appariva. Vedremo domani. Sto spiegando a chiare lettere ai ragazzi che la risposta del pubblico in termini di abbonamenti è per tutti noi, soprattutto per loro, una forte assunzione di responsabilità. C’è chi ci sta dando fiducia e noi la dobbiamo ripagare per fare qualcosa di diverso rispetto allo scorso anno. Lo dirò ancora ai ragazzi, perché devono capire che la fiducia va ripagata sul campo».