Lane: buona la prima? Mica tanto

Nel corso dei 90’ più luci che ombre nella prestazione di una squadra che sembra aver ancora bisogno di rodaggio. Qualche fischio per Ronaldo ma applausi finali alla squadra. Apoteosi di affetto per il Capitano di mille battaglie, con due striscioni commoventi.

LE PAGELLE DEL "BAFFO"

CONFENTE 6: i veloci attaccanti bergamaschi arrivano spesso dalle sue parti ma in realtà non lo costringono a fare i miracoli. Qualche buona uscita e opportune ce

IERARDI 6: rischiava di non giocare ed invece è regolarmente in campo. Non è il solito Supermario ma fa il suo e in un paio di occasioni cerca anche la percussione,

GOLEMIC 6+: i due africani che l’Albinoleffe sfoggia in avanti rischiano di far fare una brutta figura al suo fisico imponente. Invece, tutto sommato, evita il peggio. Il vecchio Vicenza un gol oggi l’avrebbe beccato.

LAEZZA 6-: stupisce ogni tanto di vederlo molto lontano dall’area di rigore, quasi da centrocampista aggiunto. Ordini di scuderia o generosità da prima di campionato? Combatte comunque gagliardamente.

DE COL 6: si presenta in avvio con una legnata terrificante che Marietta riesce a stento a deviare sopra al montante. Per il resto della partita fa buona guardia sulla fascia ma resta prudente quando si tratta di affondare.

RONALDO 5,5: quando decide di far vedere la caratura del suo piede brasileiro bisogna togliersi il cappello. Resta però l’impressione che sia un giocatore talentuoso che però rallenta parecchio le ripartenze e perde anche qualche pallone sanguinoso.

(JIMENEZ): n.g.

CAVION 6: meglio del collega di reparto, se non altro perché cerca di più la verticalizzazione. Non commette errori gravi nella zona nevralgica e u paio di volte cerca anche la conclusione personale, come al 42’.

PROIA 6-: sembra un giocatore in crescita. Non è che lasci un gran segno sulla gara, ma certamente dimostra di non essere rimasto solo per far numero. Non è ancora il Proia di Cittadella ma il mister fa bene dargli fiducia.

(GRECO) 5: ha più di mezzora a disposizione ma non ne azzecca mezza

COSTA 6-: la sua prestazione è non è all’altezza di come ci ha abituati. Un gran tiro (fuori) al 46’ e tante iniziative più fumo che arrosto. Solo al 47’ un buon tiro che esce a fil di palo. Anche le sue proverbiali strappate in velocità sulla linea laterale non danno i soliti frutti.

(ROSSI) 6: con il suo ingresso la manovra si velocizza un poco. Ma è tutto qui.

ROLFINI 6+: ecco un altro in netta ripresa. Niente a che fare con l’attaccante pasticcione e senza costrutto dell’anno passato. Ieri al Menti non è andato in gol, ma ci ha provato (ad esempio al 7’) ed è stato sempre sul pezzo, finchè Diana l’ha tenuto in campo.

(PELLEGRINI) 6-: in un paio di occasioni si fa cogliere in off side ma le sue conclusioni sono incoraggianti.

FERRARI 5,5: per il Loco un primo tempo volonteroso, giocato tutto sulla forza. Ma occasioni da gol zero. Sembra più in palla nella ripresa (botta alta al 57’ e poi buona girata sul portiere. E’ un fuoco di paglia, perché di lì in poi va sparendo ed è richiamato in panchina. Va detto che i difensori lo maltrattano ma il signor Zanotti di Rimini sembra Stevie Wonder.

(DELLA MORTE) 5: tante aspettative, ma CHI L’HA VISTO?

All. DIANA 6-: la squadra non è piaciuta al pubblico, che però ha continuato a sostenerla con calore fino all’ultimo secondo. Ha in testa un modello di gioco che in questo momento fatica ad ottenere dalla sua gente. Ma ci aveva avvisato che la partenza sarebbe stata in salita e i numeri di dicono che le sue squadre tendono a partire con freno a mano tirato. Oggi il voto al suo Lane è una sufficienza molto stiracchiata ma lui sembra uno con le idee chiare nella zucca.