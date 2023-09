Oh capitano mio capitano

Entrambi, con diverse considerazioni, soddisfatti di un risultato che viene considerato equo.

Mister LOPEZ: “Sono molto soddisfatto della prestazione dei miei. Il punto ce lo siamo meritati, anche perché siamo stati noi ad andare più vicini al gol. Alla fine siamo un po’ calati, ma è normale, anche perché davanti avevamo il Vicenza. Continuo a pensare che saranno loro la squadra da battere in questo girone. Diciamo che sono d’accordo col vostro mister: questo Lane ha ancora bisogno di 2/3 partite di rodaggio. L’accoglienza della gente? Me l’aspettavo, ma non così… A fine gara volevo andare sotto alla Curva Sud per salutare il mio pubblico, ma poi non ce l’ho fatta. Perché? Perché sono un coglione e ancora dopo tanto calcio mi faccio sopraffare dall’emozione. Sotto a questa scorza dura, in realtà…”

Mister DIANA: “Tutto sommato posso dirmi soddisfatto per quel che abbiamo espresso. La partita è andata esattamente come me l’ero aspettata. Un po’ lenti, poca brillantezza, tanti errori superabili. Molti giocatori hanno incontrato difficoltà, perché noi non riusciamo oggi a tenere i ritmi oltre un’ora di gioco. E’questione di stazza fisica di molti elementi e la gara è diversa dall’allenamento. So che la gente voleva partire con una vittoria e anche noi siamo delusi. Ma i tifosi tengano conto che oggi siamo al 60/70%. Cresceremo via via e a fine stagione saremo al 110%”

GOLEMIC: “A nome della squadra voglio ringraziare il pubblico del Menti. Il loro incitamento è stato qualcosa di fantastico. Noi siamo un gruppo molto unito e faremo grandi cose assieme.”