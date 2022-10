Loris Zonta rinnova fino al 2025 con il LR Vicenza

Novità contrattuale in casa biancorossa. Venerdì 28 ottobre 2022 la società LR Vicenza ha comunicato in una nota "di aver perfezionato il prolungamento contrattuale con il calciatore Loris Zonta, sino al 30 giugno 2025".

Zonta, centrocampista vicentino classe 1997, vanta 130 presenze in campionato con la maglia biancorossa. Ha inoltre siglato 5 reti e fornito 7 assist. L'ultimo nel match di domenica scorsa che ha permesso a Nicola Dal monte di realizzare nel recupero la rete vincente in casa del Sangiuliano City.