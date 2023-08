Loris Zonta in prestito al Taranto: il suo saluto al LR Vicenza e ai tifosi

E' ufficiale: Loris Zonta non giocherà la stagione 2023-2024 con il LR Vicenza, ma in Puglia, dove si era già trasferito e dove ha già disputato anche un'amichevole due giorni fa. La società di Largo Paolo Rossi. 9 ha comunicato nel pomeriggio del 9 agosto 2023 con una nota "di aver ceduto al Taranto Football Club, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive di Loris Zonta".

Zonta, centrocampista bassanese, classe 1997, in biancorosso ha registrato 172 presenze, 6 reti e 8 assist, tra campionato e coppa. Ha inoltre conquistato, con i biancorossi, la promozione in Serie B nella stagione 2019-2020 e la Coppa Italia Serie C, nella stagione appena conclusa.

"Il club desidera ringraziare Loris per l’attaccamento e la professionalità dimostrata in questi anni - viene riportato nella nota - e gli augura il meglio per la prossima stagione”.

IL MESSAGGIO DI LORIS ZONTA AI COMPAGNI E AI TIFOSi

«Vicenza per me è casa, è la città dove è nato mio figlio», ha scritto in queste ore in una lettera-post sui social Loris Zonta ricordando le cinque staghioni biancorosse. «Stagioni positive e altre meno - prosegue -, ma sempre onorando questi colori. Sono state tante prime volte, dalla vittoria del campionato di C, al primo goal in B, alle 100 presenze, al primo goal al Menti, alle 150 presenze fino alla vittoria di una coppa italia di serie C».

«Traguardi veramente importanti intervallati anche da qualche delusione - spiega -: la retrocessione in C e un campionato non all’altezza lo scorso anno. Fa tutto parte di un processo che mi ha fatto crescere come persona e come giocatore».

E poi passa a spiegare il suo allontanamento dalla terra berica: «A volte si devono prendere delle decisioni non facili, ci vuole coraggio a uscire dalla propria casa, ma sentivo il bisogno di fare questa scelta. Inizia per me una nuova avventura che affronterò come sempre con il massimo impegno!»

«Auguro a tutti i miei compagni, allo staff tecnico, a tutte le persone che lavorano nel vicenza e ai tifosi un anno ricco di soddisfazioni - conclude Loris Zonta -. Faccio il tifo per voi! Arrivederci Vicenza!»