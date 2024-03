Lane: a Busto Arsizio per tornare subito bello

Al di là della classifica, la partita di domani è importante per testare lo stato di salute del Vicenza di Vecchi. La partita contro l’Arzignano, nella quale la squadra è stata meno brillante del solito, ha segnalato un calo di forma oppure è stata semplicemente un episodio contingente? Il tecnico biancorosso, nella sua consueta conferenza stampa della vigilia, non sembra preoccupato e conferma la piena fiducia nei suoi:

“Credo che si possa dare per certo che abbiamo raggiunto un sostanziale equilibrio mentale, caratteriale e di spirito. E’ chiaro che in attacco siamo in situazione di emergenza per l’assenza che sarà prolungata di Rolfini e per la squalifica di Della Morte. Quest’ultimo, in particolare, per le caratteristiche che ha, ci obbliga a scegliere soluzioni alternative. Ed è un peccato perché avevamo trovato un assetto molto efficace. Tra l’altro, oltre a lui, dobbiamo fare ancora a meno di Proia, che per profilo tecnico ci servirebbe molto. Abbiamo però a disposizione Delle Monache, che è un ragazzo talentuoso, che può fare il tipo di lavoro che mi serve. Senza dimenticare Greco, al quale posso chiedere un ruolo diverso, meno da trequartista e più di gamba. Però non sono preoccupato perché abbiamo dimostrato che abbiamo molte frecce al nostro arco, per esempio le palle inattive e l’inserimento dei difensori. E questa è una forza. Mi chiedete se a questo punto ci sarà spazio anche per il giovane Busato. Giovanni ha doti tecniche importanti ma fisicamente e psicologicamente deve ancora crescere: nella carriera ha avuto qualche infortunio che l’ha rallentato ed è stato fermo un anno e mezzo. Non bisogna avere fretta e ci sarà spazio anche per lui. Domani incontreremo una Pro Patria che sta facendo un buon girone di ritorno. Hanno un gioco che è abbastanza simile al nostro, quindi dovremo vincere i duelli individuali. Come detto, Proia non ci sarà, mentre Talarico è disponibile al 100%. Paradossalmente siamo passati da essere corti in difesa ad essere corti davanti. Ma non importano le assenze: quello che mi interessa veramente è confermare a Busto Arsizio il modo di affrontare le partite, con carattere e caparbietà. Prima avevamo dei dubbi su queste nostre qualità ma ora sappiamo di averle e siamo pronti a dare battaglia. Per il resto, vedremo. In allenamento stiamo lavorando anche a soluzioni diverse: col 3/5/2 oppure con retroguardia a quattro. Dipenderà molto dall’avversario.”