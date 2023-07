Il portiere Desplanches passa definitivamente al Palermo

La società LR Vicenza ha diffuso una nota in cui comunica "di aver ceduto al Palermo FC, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Desplanches". Una decisione che era nell'aria e ipotizzata nei giorni scorsi.

Desplanches, portiere classe 2003, nella prima parte della scorsa stagione ha registrato 3 presenze in Coppa Italia Serie C con i biancorossi, prima del passaggio al Trento con cui è sceso in campo, in 10 occasioni, nel campionato di Serie C. Ora passa dalla serie C alla serie B.