Il miglior portiere del Mondiale under 20 è del LR Vicenza: Sebastiano Desplanches

Con Sebastiano Desplanches in porta, la nazionale italiana di calcio under 20 è arrivata in finale ai Mondiali di categoria battendo agli ottavi l’Inghilterra (2-1), ai quarti la Colombia (3-1) e in semifinale la Corea del Sud (2-1). In finale gli azzurrini hanno incrociato l’Uruguay che ha vinto di misura (1-0).



Per Sebastiano Desplanches di proprietà del LR Vicenza il titolo di miglior portiere del torneo. Per lui anche il titolo di vicecampione del mondo under 20.Un risultato sul campo che potrebbe decretare un ritorno in pompa magna del giovane portiere dal Trento in biancorosso.