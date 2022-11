I convocati da mister Baldini per LR Vicenza-Feralpisalò

Sono 25 i giocatori del LR Vicenza convocati da mister Francesco Baldini per la dodicesima giornata di campionato contro la Feralpisalò, in programma domenica 6 novembre 2022 alle ore 17 e 30, allo stadio Romeo Menti. Non saranno della partita nemmeno in panchina il difensore Cappelletti e l'attaccante Stoppa ancora alle prese con gli infortuni.

I CONVOCATI DEL LR VICENZA PER REPARTO

PORTIERI: Brzan, Confente, Desplanches.

DIFENSORI: Bellich, Corradi, ierardi, Padella, Pasini, Sandon, Valietti.

CENTROCAMPISTI: Begic, Cataldi, Cavion, Dalmonte, Jimenez, Oviszach, Ronaldo, Scarsella, Zonta.

ATTACCANTI: Alessio, Busatto, Ferrari, Giacomelli, Rolfini.