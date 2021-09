Eccellenza: trasferta amara per Camisano, la Robeganese vince 2-0

L'altra vicentina del girone B dell'Eccellenza in trasferta nell'entroterra veneziano ha perso contro la Robeganese Fulgor Salzano. I biancocelesti recriminano un rigore non concesso. Infine un clamoroso errore in fase di rinvio provoca un'autorete che sancisce il 2-0

Una trasferta amara e da dimenticare quella del Camisano Calcio 1910 a Salzano in provincia di Venezia dove la Robeganese Fulgor mette sotto i vicentini nel secondo tempo. La prima frazione di gioco infatti è risultata equilibrata con occasioni anche sui piedi di biancocelesti di Camisano: due le occasioni sventate dal portiere veneziano al 24' e al 35' sui tiro dei vicentini Pavanello e Maistrello. Nella ripresa la Robeganese Fulgor Salzano scende sul terreno di gioco particolarmente agguerrita: al 10' un diagolane in area di De Polo trafigge la porta di Corà. E' il 1-0. La reazione del Camisano non è abbastanza consistente. Da segnalare l'episodio con le proteste vicentine al 22' per il fallo su Pavanello in area veneziana, ma l'arbitro lascia correre. Il raddoppio arriva con un clamoroso errore di De Stefani che sbaglia un rinvio che carambola in rete. Il Camisano Calcio rimane fermo a 3 punti in classifica dopo due giornate.