Eccellenza: Schio batte Santa Lucia Golosine 2-1

Arriva finalmente la vittoria a Schio dopo un apartita assai impegnativa che conta ben due espulsioni e sette ammonizioni. Va il gol la squadra di casa su rigore: Tavella ferma Gumiero nell'area piccola e l'arbitro fischia il penalty. Sul dischetto Dalla Riva che realizza battendo Bonato. Pur in vantaggio le cose si complicano per schio perché al 39' del primo tempo viene espulso Pizzolato per doppia ammonizione.

Nella ripresa in superiorità numerica il Golosine trova il gol con Buniotto al 12'. Al 20' l'espulsione diretta (rosso) di Tomelleri del Golosine riporta in parità numerica le due squadre. Al 24' Cenetti guadagna il secondo rigore che vede Primucci realizzare la seconda segnatura dal dischetto degli 11 metri.