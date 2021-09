Eccellenza: gran ritorno in giallorosso di Giacomo Cenetti

La società Fc Bassano 1903 comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2021-2022 con il giocatore Giacomo Cenetti, 32 anni, centrocampista

Cenetti torna a vestire la maglia giallorossa già indossata per quattro stagioni tra il 2013 e il 2017, prima di passare all’Arezzo e successivamente alla Luparense. «Sono davvero felice di tornare a casa - ha affermato dopo la firma Giacomo Cenetti - mi sento un po’ come chi, dopo anni di lontananza, torna in famiglia. Conosco l’affetto di questa piazza e so quanto mi voglia bene. Per questo sono pronto a dare ancora tantissimo. Non vedo l’ora di iniziare!». Cenetti negli anni di militanza sportiva fuori Bassano ha sempre pensato alla città e al suo stadio: è stato tra i protagonisti dell'iniziativa "biglietto sospso" per dare la possibilità ai tifosi in difficoltà economiche di frequentare comunque il Mercante nei match casalinghi.