Eccellenza: FC Bassano divorzia da Checco Maino dopo la sconfitta col Borgoricco (1-2)

Il giorno dopo l'ennesima sconfitta in casa per i giallorossi la società Fc Bassano 1903 ha diffuso una nota in cui comunica che nelle scorse ore è stata decisa consensualmente la risoluzione del rapporto con l’allenatore Francesco Maino. La prima squadra milita nel campionato di Eccellenza giorne B, e sono fue mesi che non vince sin casa allo stadio Mercante.

Sulla nota si legge che "tutta la dirigenza giallorossa, ringraziando per l’impegno profuso in questi 4 anni augura a mister Maino le migliori fortune personali e professionali".

«Non posso che ringraziare il Mister per le stagioni che l’hanno visto alla guida della nostra prima squadra e che hanno regalato ai colori giallorossi due importanti promozioni che resteranno nella storia della nostra Società - ha affermato il presidente Fabio Campagnolo -. E' stata una decisione sofferta, ma forse l’unica possibile per tentare di dare una scossa ad un ambiente che finora ha reso sotto le aspettative. A Checco Maino va il nostro più grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera».

LA SCONFITTA CON BORGORICCO

L'undicensima giornata ha segnato l'ennesima sconfitta in casa per il Bassano piegato per 1-2 dal Borgoricco. Un match giocato con impegno ma con evidenti difficoltà nella finalizzazione a rete. Un problema che si ripete da diverse settimane. Al 15' segna Bruscaglin del Borgoricco United. Sotto di un gol i giallorossi reagiscono costruendo gioco ma senza successo in avanti. Il pareggio arriva all'inizio della ripresa con Roveretto. L'allungo dei padovani con Sbrissa che segna deviando una punizione. Il Bassano resta storidito per almeno un quarto d'ora di gioco. al 38' viene annullato il gol del pareggio messo a segno da Antenucci. Un match che finisce anche con un espulso per parte: Girardi del Borgoricco e Peotta del Bassano.