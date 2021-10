Eccellenza: Camisano affonda Bassano di misura, 1-0

Il Camisano Calcio in casa ha battuto il FC Bassano per 1-0: gol al 17' della ripresa del centravanti Volpato. I biancocelesti di mister Sabbadin hanno creato molte occasioni da gol ed hanno saputo sfruttare l'occsione. Nel finale il Camisano ha dovuto soffrire l'assalto del Bassano. I giallorossi dal canto loro hanno risposto bene già nel primo tempo alle occasioni camisanesi di Chimento, Sciancalepore e Volpato, con Roveretto e l'attaccante Bounafaa. Per quest'ultimo una clamorosa traversa al 20' di gioco. Nella ripresa sfora il vantaggio il Camisano conuna traversa colpita da Maistrello e poi al 17' il pallonetto di Volpato che beffa Amatori in uscita. L'episodio dubbio al 20' del secondo tempo: punizione del giallorosso, il bassanese Bounafaa, mischia in area e mano di un difensore del Camisano che l'arbitro non considera rigore. Allo scadere occasionissima per il pareggio del Bassano: su corss di Bounafaa colpisce di testa Colman, conclusione alta.