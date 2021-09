Coppa Italia: il Vicenza Femminile pareggia con Trento e va agli ottavi

Forse la partita più difficile per le calciatrici del Vicenza femminile nel girone della prima fase di Coppa Italia di serie C. Dopo aver battuto il Bressanone (1-0) e Isera (5-0) rimaneva il match con Trento seconda in classifica. Solo in caso di vittoria le trentine (a 4 punti) avrebbero scavalcato Vicenza (a 6 punti). Oggi si è giocato al campo di Tavernelle di Altavilla Vicentina. E' Trento (in maglia gialla) che nel primo tempo dà parecchio filo da torcere alle biancorosse. Ma capitan Aurora Missiaggia e compagne resistono anche se le avversarie chiudono in vantaggio la prima frazione. Al 45' infatti va in rete Tognoni che conclude l'unica vera azione pericolosa vista fino ad allora: un'azione nata da un contropiede sulla fascia.

Nella ripresa la rete del pareggio del Vicenza arriva al 39' su azione con Lisa Dal Bianco su assist di Marta Basso. Finisce 1-1 e Vicenza rimane prima nella classifica del minigirone ed è promossa agli ottavi.

Gallery